Česká pašeračka je v Pákistánu mediální hvězdou. K soudu chodí jako na módní přehlídku

„Kdo přesně je tu zadržený?“ ptal se ironicky uživatel Twitteru Danyial, když viděl první fotografii zadržené Češky v pákistánských médiích. Tereza H. je na ní obklopená celníky, kteří právě ukončili její výslech. Ještě, než jí odvedla policie, stihli s blonďatou pašeračkou snímeček jako do památníčku.

Další fotografie krásné Terezy pořízené celníky, unikaly do médií a na sociální sítě i v průběhu dalších dní.

„Vzrušení je pochopitelné, už teď se tři instituce perou o to, kdo povede vyšetřování. Očekávám od našich hochů nejvyšší stupeň výkonnosti,“ reagoval na snímek usmívající se Terezy nedaleko kufru naplněného bílým práškem další uživatel Facebooku Tamur Iqbal.

Ironické poznámky o fungování a diskutabilním postupu pákistánských vyšetřovatelů v případě spanilé blondýny ovšem brzy nahradily komentáře plné obdivu: „Je to krásná žena.“ „Je tak roztomilá.“ „Z jejího výrazu při zadržení bylo jasné, že je nevinná.“ „Pusťte ji domů. Propouštíte běžně vrahy, tak by i ona měla dostat svobodu. Vemte si ty drogy a jí pusťte.“ Pustili se do rozboru situace diskutující na facebookové stránce „All Pakistan Drama Page“, která pokrývá dění v pákistánském showbyznysu.