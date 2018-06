Chameneí navrhuje řešení izraelsko-palestinského konfliktu: Referendum pro 'všechny opravdové Palestince'

Chameneí v neděli večer podle agentury IRNA prohlásil, že konflikt na Blízkém východě by měl být vyřešen prostřednictvím referenda, ve kterém by hlasovali 'všichni opravdoví Palestinci, včetně muslimů, židů a křesťanů', jejichž předci v oblasti žili ještě před vznikem Izraele. V praxi by to podle agentury AP znamenalo, že by v takovém referendu hlasovali všichni Palestinci a jen malá komunita Židů, kteří na území dnešního Izraele a okupovaných palestinských území žili před vznikem izraelského státu v roce 1948 a před migrací Židů do oblasti na přelomu 19. a 20. století.

Chameneí opakovaně v minulosti hovořil o zničení Izraele, zároveň ale uvedl, že Írán by na něj zaútočil pouze v sebeobraně. Izrael považuje podobné komentáře za vyhrožování genocidou. Teherán obvinění odmítá.