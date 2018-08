Chicago trápí krvavá válka gangů. Řešení brzdí nedůvěra k policii i pozůstatky rasové segregace

Jahnae Pattersonová byla běžnou 17letou Američankou. Chodila na střední školu a snila, že až dostuduje, stane se zdravotní sestrou a s kamarádkou si koupí dům. Potkaly se před třemi lety a stala se z nich nerozlučná dvojice. Spolu šly také po ulici v Chicagu nedaleko místa, kde probíhal večírek. Poté se ozvala střelba. Zatímco kamarádka stihla utéct, Jahnae dostala několik zásahů. Zvládla ještě popoběhnout o pár ulic dál, ale zanedlouho zkolabovala a zemřela.

„Pane Ježíši, nevím, co jsem udělala, že jsem si zasloužila takovou bolest, ale cokoli jsem udělala, moc mě to mrzí. Pane, naprav to. Prosím, prosím, nežádám o tolik, ale pane, pomoz mi,“ napsala na Facebooku den po tragédii matka dívky Tanika Humphriesová, která od té doby sdílí fotky své zavražděné dcery.

Pattersonová se stala jednou z mnoha obětí masových střeleb, které letos v Chicagu rozpoutaly soupeřící gangy. Policie napočítala jen mezi 30. červencem a 5. srpnem, kdy dívka přišla o život, 70 střeleb a 16 vražd napříč městem. První víkend v srpnu byl vůbec nejtragičtějším za poslední dva roky a násilnosti pokračovaly i poté. Mrtví jsou přitom často civilisté, kteří si od organizovaného zločinu drží odstup.

Komunity policii nevěří, vrahové tak snáze unikají

Násilí v Chicagu ale není ničím novým a ozbrojené střety gangů se tu objevují pravidelně. Podle statistik se situace lepší. Počet vražd meziročně poklesl o čtvrtinu. Do „klidného“ roku 2013, kdy bylo vražd nejméně za 48 let, má ale stále daleko. Velitel místní policie Eddie Johnson po nynějších událostech hodlá posílit počet strážců zákona v ulicích. V pěti čtvrtích s největšími problémy by chtěl přidat 600 policistů.

Problémem chicagské policie je však nízká objasněnost případů. Vraha Pattersonové dosud nikdo nedopadl a stejně dopadá v průměru 5 z 6 vražd. Na vině je i nízká ochota místních spolupracovat a poskytovat informace. Nedůvěru v policii prohlubují i incidenty, jakým byla vražda černošského mladíka Laquana McDonalda, do něhož policista vypálil 16 ran. Vedení města následně otálelo se zveřejněním kamerového záznamu, což stálo místo šéfa policie Garryho McCarthyho. Ten chce příští rok kandidovat na starostu.

Násilí se přitom koncentruje do čtvrtí s výrazným podílem etnických menšin. Místo, kde Pattersonová zemřela, tvořilo podle sčítání lidu v roce 2015 89 procent lidí s tmavou barvou pleti. Oblasti navíc trpí odlivem lidí, zavíráním škol, nezájmem úřadů a téměř polovina lidí žije pod hranicí chudoby.

Chicago stále trpí pozůstatky z doby segregace a rozdíl mezi bělošskými a černošskými čtvrtěmi je vidět na první pohled. V těch druhých vzniká zoufalství a pocit, že vedení města osudy místních nezajímají. Pocit lhostejnosti narůstá během teplých dní, jaké v oblasti panují nyní, kdy se lidé ve snaze uniknout z rozpálených a neklimatizovaných budov shlukují na ulici. „Tak se formují gangy. Chicago bylo záměrně segregováno a ti, kteří jsou poškození touto segregací, se stávají zoufalými a často hledají způsob vyjádření v násilí,“ popisuje reverend Gregory Livingston.

Volby změnu nepřinesou, ukázal průzkum

Policie vyzvala komunity k větší spolupráci, to však bude v atmosféře vzájemné nedůvěry obtížné. Kromě policistů nevěří místní ani starostovi Rahmu Emanuelovi, jenž městu šéfuje sedm let a příští rok se chce ucházet o třetí funkční období. Bývalému personálnímu šéfovi Bílého domu z éry Baracka Obamy vyčítají, že kryje policejní násilí a vynakládá peníze na řešení marginálních problémů pro domácí mazlíčky, zatímco problém vyloučených čtvrtí ignoruje.

„Komunity mají morální odpovědnost něco udělat a spolupracovat s policií v honu na střelce, kteří jednají beze strachu z dopadení,“ prohlásil minulý týden na tiskové konferenci starosta s odkazem na zmiňovanou neochotu místních obyvatel poskytovat informace o potenciálních pachatelích.

Z násilností je už i velké politické téma. V únoru čekají Chicago volby, v nichž si místní zvolí nové vedení radnice. Je velká šance, že navzdory části nespokojené části populace Emanuel svůj mandát obhájí. Podle červencového průzkumu, který si nechala vypracovat jeho protikandidátka Lori Lightfootová, má výrazný náskok před druhým McCarthym.