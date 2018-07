Chlapci poprvé promluvili o hrůzných dnech v thajské jeskyni. Otázky musel schválit psycholog

Je to osm dní, co se po víc než dvou týdnech podařilo zachránit všech 12 chlapců uvízlých společně s jejich fotbalovým trenérem v zatopené jeskyni na severu Thajska. Před televizními kamerami novinářů z celého světa dnes popsali, jak osmnáctidenní drama bez jídla i denního světla prožívali. Svou záchranu považují za zázrak a slibují, že budou od nynějška žít život naplno.

Dnes se skupina 12 chlapců ve věku od 11 do 16 let do televizních kamer spokojeně usmívala, ještě před osmi dny ale za pozornosti celého světa sváděli boj o holý život. V jeskynním komplexu byli uvězněni od 23. června, kdy byli kvůli stoupající vodě nuceni ustoupit dál do jeskyně. Postupně se podařilo všechny zachránit, poslední skupina byla vyproštěna 10. července, a byli převezeni do nemocnice. Dnes nemocniční lůžka konečně opustili a svěřili se s dramatickými zážitky veřejnosti.

„Je to zázrak,“ popsal záchranu sebe a svých spoluhráčů 14letý fotbalista Adul Sam-on podle britského deníku The Guardian. Vděčnost zaznívala i z úst ostatních zachráněných chlapců, kteří v živém vysílání thajské televize odpovídali na otázky novinářů schválené psychologem.

Další z mladých fotbalistů přiznal, že měl v jeskyni velký strach, že se nebude moct vrátit domů. Zpočátku prý ale chlapci doufali, že se jejich 25letému trenérovi podaří dostat je ven. Neměli nic k jídlu a pili jen vodu stékající po stěnách jeskyně.

Postupem času pak začali čím dál více cítit únavu, řekl další z chlapců. Pomocí kamenů se prý také snažili ve stěně jeskyně vyhloubit díru, aby měli místo, kde budou v bezpečí. Najíst se mohli až poté, co je po devíti dnech objevili záchranáři.

Chlapci se během tiskové konference rozhovořili také o plánech do budoucna – velká část vyslovila přání, aby mohli dodělat školu, někteří by rádi pokračovali ve fotbalové dráze. Jeden z chlapců před kamerami přislíbil, že odteď „bude víc opatrný a žít život naplno“. Další zase uvedl, že ho otřesná zkušenost „naučila být trpělivější a silnější“.

Tým mladých fotbalistů také vyjádřil soustrast rodině potápěče Samana Kunana, který při jejich záchraně přišel o život. „Doufám, že odpočíváte v pokoji,“ přečetl nejmladší z chlapců vzkaz, který napsal na Kunanovu kresbu s podpisy 13 zachráněných, který plánují poslat rodině zemřelého potápěče. „Moc vám děkuji za vaši oběť,“ dodal 11letý Chanin podle serveru ABC.

Podle trenéra byli všichni ze zprávy o smrti Samana Kunana velmi smutní a „cítili se, jako by oni způsobili smutek jeho rodině“. „Jsme ohromeni, že Saman obětoval vlastní život, aby nás zachránil a my tak mohli dál žít naše životy. Když jsme se to dozvěděli, byli jsme v šoku,“ říká podle BCC mladý trenér.

Na dvě otázky novinářů odpověděli i lékaři nemocnice, ve které chlapci strávili poslední týden. Chlapci podle nich během 18 dnů v jeskyni shodili kolem čtyř kilogramů, tři ale v nemocnici znovu nabrali. Po tiskové konferenci chlapci nasedli do aut a konečně se vydali domů. Novináři nyní budou mít 30 dní zákaz je kontaktovat a zpovídat.