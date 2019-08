Chová vepře, šíří porno a řídí nejextremističtější web světa. Kdo je Jim Watkins? | info.cz

Pozornost k extremistickému obsahu internetového fóra 8chan naposledy připoutal masakr v texaském městě El Paso. Rasista Patrick Crusius tam 4. srpna postřílel 22 lidí a desítky dalších zranil. Později se ukázalo, že před útokem, který šokoval celou Ameriku, zveřejnil svůj nenávistný manifest. Stejně jako dva předchozí pachatelé masové střelby si k tomu zvolil platfomu 8chan. Nyní je stránka offline a její majitel Watkins tvrdí, že ji zpřístupní až po jednání s kongresmany.

Než začal Watkins podnikat na internetu, sloužil dvě desetiletí v armádě. Právě tam se dostal blízko k počítačům a v devadesátých letech začal provozovat pornografický server nazvaný Asian Bikini Bar. Watkins tvrdí, že to byl jeden z největších streamovacích serverů porna ve své době. Zatímco v Japonsku, kde měl většinu zákazníků, nebylo možné kvůli cenzuře porna podobný web provozovat, liberální zákony USA tomu nijak nebránily.

Asian Bikini Bar časem z internetu zmizel, kromě něj má ale Watkinsova firma N.T. Technologies i jiné stránky. Jako třeba konspirační web Goldwater nebo několik menších pornografických stránek. V prvních letech nového tisíciletí se pak Watkins přesunil na Filipíny, kde vlastní farmu s prasaty, hlavně ale pokračuje v podnikání na síti.

Rasisté, antisemité, pedofilové

Diskuzní platformu 8chan nezaložil, ale koupil od jejího zakladatele Fredricka Brennana. Ten založil fórum 8chan v roce 2013 po vzoru jiné anonymní stránky nazvané 4chan. Ta ale měla na Brennanův vkus příliš mnoho pravidel, 8chan umožňoval psát uživatelům opravdu cokoliv. Brzy se proto web stal útočištěm nejrůznějších extremistů – jednotlivé skupiny se věnovaly například ideologii bělošské nadřazenosti, ale i anarchii, sebevraždám nebo zveřejňování nezletilých dívek v plavkách. Některé z nich měly v názvu slovo negr, další zase odkazovaly ke zplynování židů.

Negativní obraz stránky zaregistrovaly i hlavní internetové společnosti a v roce 2015 8chan na krátkou dobu odpojily kvůli stížnostem na tamní pedofilní fóra. Brennan tehdy na narozeninové party firmy v jednom ze striptýzových barů přišel s dobrou zprávou – prostor diskuzní platformě nabídl na svých serverech právě Watkins. Na videu, které natočil, Brennan své zaměstnance ujistil, že „Jim je naprosto důvěryhodný“. A kontroverzní firmu mu prodal.

Sám Watkins se čas od času prezentuje na svém YouTube kanálu, kde ukazuje videa, na nichž chová prasata a červy, případně cvičí jógu na pláži na ostrově Luzon. Po sérii útoků v letošním roce zveřejňoval zprávy, v nichž opěvoval otevřenost svého webu. „8chan je prázdný list papíru. Naše firma je jedna z posledních nezávislých, která nabízí prostor, kam můžete psát své myšlenky, aniž byste se museli obávat, že jsou pro někoho urážlivé,“ citoval jeho prohlášení list The Washington Post.

Když se chtěli novináři podívat na to, jak Watkins na Filipínách žije a co dělá, narazili na problém. Když se ho v Manile v roce 2012 pokusil oslovit reportér japonské agentury Kjódó, obořil se na něj Watkins a obvinil ho, že se snaží proniknout do jeho kanceláře jako gangster. Když s ním chtěl letos v květnu udělat rozhovor štáb serveru Vice News, tvrdil twitterový účet 8chan, že novináři „vrthli Jimovi do ložnice“. Později zveřejněné e-maily a fotografie ale ukazovaly něco jiného – štáb stál venku a snažil se si s Watkinsem domluvit rozhovor.

Jako by se střelbě vysmívali

Bývalý majitel fóra Brennan , který rovněž zůstal na Filipínách, už ale názor na stránky změnil a deníku The New York Times řekl, že Watkinse přesvědčoval, aby server zavřel. „Plných 24 hodin po střelbě měl 8 chan na titulní stránce slova Embrace Infamy (volně přeloženo přijmi hanbu). Vypadá to, jako by se tomu vysmívali,“ citovala ho televize CNN. Heslo Embrace Infamy se objevilo v manifestu jednoho z masových vrahů zveřejněném právě na 8chan. Střelec v něm napsal „Přijmi smrt a hanbu, dosáhni vítězství“.

8chan se po útoku v El Pasu stal nedostupným. O své služby ho po delším váhání připravila i společnost Cloudfire, která poskytuje bezpečnostní krytí webovým stránkám. Google navíc vyřadil 8chan ze svého vyhledávání. Watkins ale proti uzavření stránky protestuje a jeho syn Ronald už oznámil, že pracuje na tom, aby ho znovu „nahodil“.

Watkins o útocích mluví jako o šílených činech, které nemají s jeho platformou – prý jednou z posledních nezávislých - nic společného. Tvrdí, že ho šokovalo, jak snadno lze server uzavřít z politických důvodů za jediný víkend.

Nudný muž s filipínskou manželkou

Sám sebe označuje za „nudného člověka“, odmítá ale, že byl byl stoupence ideologie bílé nadřazenosti. „Trávím celé dny, aniž bych viděl bílou tvář,“ argumentuje. Ve filipínské Manile žije už 15 let, má i filipínskou manželku. Výplody bělošských rasistů podle něj ale nejsou hrozbou, dokud nepředstavují okamžité nebezpečí pro nějakou osobu. Považuje je prostě za politické projevy. Stejné, jako může pronášet americký prezident Donald Trump nebo demokratka Hillary Clintonová.

„Nemám problém s tím, co zveřejňují stoupenci bílé nadřazenosti na 8chanu. Mají své důvody věřit tomu, v co věří. Nemám potřeby ty důvody ospravedlňovat,“ tvrdí a odkazuje na svobodu slova. Zda na to budou slyšet i američtí kongresmani, se už brzy ukáže. 8chan nicméně zůstane podle jeho slov až do schůzky s kongresmany uzavřený.