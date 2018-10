„Chtějí z nás udělat roboty.“ Pracovníci z hipsterského obchodu zakládají odbory a proklínají Amazon

Pracovníci amerického potravinového řetězce Whole Foods se obávají změn, které přináší koupě společnosti gigantem Amazon. Zaměstnanci se hodlají bránit proti škrtání pracovních míst a snižování mezd.

Amazon koupil „nejzdravější americký potravinový obchod“, jak se sít hipstersky laděných prodejen Whole Foods sama nazývá, loni v srpnu. Nyní zaměstnanci tvrdí, že se management snaží vytvářet tlak na úspory a pracovníky přetěžuje. „Mačkají z lidí, co jen můžou,“ tvrdí pro list Guardian jeden ze zakladatelů spolku Whole Worker, který si z obavy o místo přál zůstat v anonymitě.

Zaměstnanci Whole Foods se ve snaze zvrátit plány Amazonu začali kolektivně organizovat. Začátkem září poslali dopis do prodejen napříč Spojenými státy, v němž vybízeli spolupracovníky, aby se zapojili do debat nad „znepokojivými“ změnami, které gigant zavádí. Zmínili hlavně systém vystavování produktů, v němž musí personál postupovat podle přesně daných pokynů. Ten začal řetězec zavádět už v roce 2016, ale po přechodu pod Amazon proces zrychlil.

„Chtějí, aby se z nás stali roboti. Tam to směřují, chtějí to nastavit tak, že nemusí platit 15 dolarů za hodinu někomu, kdo ví o jídle všechno, když mohou platit 10 dolarů za hodinu, někomu kdo bude provádět drobné úkoly,“ stěžuje si zaměstnanec z obchodu v Nové Anglii, který se k odborům také připojil.

Zaměstnanci žádají návrat do dob, kdy byli lépe placení a měli podíl na ziscích společnosti. Tvrdí, že pod Amazonem mají více práce, musí vykonávat činnosti, které jdou nad dohodnutý rámec, ale rozpočet na pracovní sílu se ztenčuje. Například si stěžují, že jejich mzda se mezi srpnem a zářím navzdory růstu pracovních povinností změnila jen o 300 dolarů, zatímco odhadovaný nárůst denních tržeb představoval 100 tisíc dolarů.

Pracovníkům také vadí, že se změnila koncepce obchodů tak, aby se maximalizovaly zisky. „Místní produkty a speciality byly osekány a nahrazeny běžnými, regionální marketing a značky zmizely,“ konstatují zaměstnanci z jižní Kalifornie. Prodejny Whole Foods si přitom vždy zakládaly na odlišnosti od dalších řetězců. Manažeři Whole Foods věc pro deník Guardian odmítli komentovat.