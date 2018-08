Čína si vyšlápla na vlastní muslimy. Kdo jsou islámští Chuejové a čím se znelíbili Pekingu?

„Všichni jsme pocítili hořké zklamání, když jsme o tom rozhodnutí úřadů slyšeli,“ vyprávěl agentuře AP dvaasedmdesátiletý Seng Ming. „Mnoho lidí plakalo. Vlastně jsme nepochopili, co se stalo,“ dodává muž, který se koncem minulého týdne zúčastnil demonstrace před velkou mešitou ve Wej-čou. Tedy v autonomní chuejské oblasti Ning-sia na severozápadě Číny.

Etnonáboženská menšina Chuejůautor: Info.cz

Úřady zdejší muslimy pobouřily rozhodnutím zbořit – podle jiných zdrojů jen poupravit – nově rekonstruovanou mešitu, jejíž oprava trvala dva roky. Komunistickým dohlížitelům prý vadí příliš blízkovýchodní – rozuměj málo čínský – vzhled stavby. Stále navíc není zcela jasné, co aparátčíci zamýšleli s modlitebnou udělat. Podle některých žádali odstranění arabských (i kaligrafických) nápisů, některých islámských symbolů (včetně půlměsíce) a charakteristických kopulí. Další média ovšem tvrdí, že celou rekonstrukci označili za ilegální a zamýšleli budovu prostě strhnout.

Mosque protest in #Ningxia: The protestors voiced they will insist on sit-in demonstration against government's violence demolition Weizhou Mosque.#China #ReligiousFreedom https://t.co/rRETwd9Gud pic.twitter.com/oiz4oWNGk2