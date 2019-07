Čínská armáda si sepsala, na koho má spadeno. Kde všude mají na nezávislost zapomenout? | info.cz

Čína a Tchaj-wan jednoho dne musejí být sjednoceny a Peking za tímto účelem použije vojenskou sílu, bude-li to nutné. Takové jasné varování demokratickému ostrovu, který komunistická vláda v Pekingu považuje za vlastní odpadlickou provincii, vepsali čínští stratégové do nově zveřejněné Bílé knihy o národní obraně.

Západní média se shodují, že se rudá Čína v čerstvé bezpečnostní doktríně vůči Tchaj-wanu vymezuje důraznějším tónem než v předchozím dokumentu z roku 2015. Výhrůžku ostrovním demokratům ještě zopakoval mluvčí ministerstva obrany Wu Čchien. „Pokud se někdo opováží oddělit Tchaj-wan od Číny, naše armáda samozřejmě zasáhne, aby rázně ochránila suverenitu a územní celistvost státu,“ řekl, když vládní materiál představil veřejnosti.

Důvod? Sami pevninští komunisté ve studii nazvané „Čínská národní obrana v nové éře“ tvrdí, že tchajwanská prezidentka Cchaj Jing-wen je vůči jejich režimu „stále více nepřátelská, posiluje ducha konfrontace a o pomoc se při tom obrací na zahraniční síly“. Čímž má Peking zjevně na mysli Spojené státy, které ostrovu dodávají zbraně – zkraje tohoto měsíce americké ministerstvo zahraničí odsouhlasilo prodej tanků, raket i dalšího vojenského vybavení za zhruba 2,2 miliardy dolarů (tedy asi 50 miliard korun). Novou érou se pak rozumí – zjednodušeně řečeno – principy nastolené nynějším čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, který v rámci vládnoucí partaje nebývale posílil vlastní moc a navenek, tedy v zahraniční politice, volí spíše asertivní a konfrontační kurz.

Mimochodem, tchajwanská prezidentka sice pro zásadní sbližování s pevninskou Čínou není, její postoje však lze v tomto ohledu označit za opatrné. Na rozdíl od skalních nacionalistů: ti nedávno zformovali novou partaj, která podle webu South China Morning Post hodlá ohrozit právě pozice prezidentky a její Demokratické pokrokové strany. Jejich cíl je zřejmý: vyhlásit samostatný Tchaj-wan a usilovat o jeho plné mezinárodní uznání.

Co se obnovené čínské doktríny týče, ta jistě nepotěší utlačované menšiny, především pak Ujgury a Tibeťany, které dokument výslovně zmiňuje: „Vnější separatistické síly usilující o tzv. Nezávislost Tibetu, respektive vznik tzv. Východního Turkestánu podnikají četné aktivity, které představují ohrožení čínské bezpečnosti a sociální stability.“ Pro vysvětlenou: pojem Východní Turkestán používá zahraniční literatura stejně jako ujgurská diaspora. Peking jej z politických důvodů odmítá a každého, kdo s ním operuje, považuje fakticky za separatistu. Územně se Východní Turkestán, který ve svém názvu zohledňuje prostý fakt, že jeho obyvatelé jsou turkického původu, v zásadě překrývá s nynější ujgurskou autonomní oblastí Sin-ťiang.

Jistou úlevu lze cítit v Japonsku, kterému se v čerstvé Bílé knize tentokrát dostalo méně razantního odsudku než v roce 2012. Tehdy Peking vyčetl Tokiu, že „dělá problémy“ v souvislosti se souostrovím Senkaku. Tuto skupinu neobydlených ostrovů, která se nachází mezi Japonskem, Tchaj-wanem a Čínou, v současnosti spravuje Tokio. Peking letos takřka nevzrušeně zopakoval, že Senkaku považuje za vlastní území a že bude v jeho blízkosti pokračovat v hlídkových plavbách, připomíná web deníku The Japan Times.

Senkaku Islands in the East China Sea : Japanese inherent territories. https://t.co/Uvmt3U0TVs pic.twitter.com/BG8UBJkuWL — FTs (@FTs2020) 21. prosince 2017

A ještě jedno výrazné téma. Jakkoli o něm není v Bílé knize jediná zmínka, mluvčí čínského resortu obrany jej při prezentaci tohoto dokumentu neopomněl zmínit. Odsoudil totiž protivládní protesty v Hongkongu. Ten je do značné míry autonomní a jeho obyvatelé stále požívají na čínské pevnině nepředstavitelných svobod. Představitel ministerstva prohlásil, že čínští vojáci „pečlivě sledují“ vývoj na nevelkém území (vešly by se do něj zhruba dvě Prahy) poté, co do ulic opakovaně vyšli jeho obyvatelé demonstrovat proti zásahům do hongkongské spravedlnosti. Mluvčí pak protestujícím „zdvořile“ připomněl, že podle čínských zákonů může hongkongská – v tuto chvíli pro-pekingská – správa vyzvat armádu, aby na ostrově „obnovila pořádek“.