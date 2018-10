Čínská televize přiložila ruku k dílu. Mladí před kamerami soutěží ve znalosti myšlenek prezidenta Si Ťin-pchinga

Číňané můžou sledovat nový pozoruhodný pořad. Přímo v hlavním vysílacím čase mladí soutěžící porovnávají ve studiu svoje znalosti myšlenek současného vůdce Si ťin-pchinga. Odpovídají například na otázku, která teorie je skutečně velká a skvělá. Odpověď je samozřejmě, že jsou to právě Siovy myšlenky o socialismu s čínskými charakteristikami pro novou éru. Si Ťin-pching i komunistické úřady zdůrazňují, že rozhodně nebudují žádný kult osobnosti.

Čínská televize Hunan TV, která se zaměřuje zejména na mladé narozené po roce 2000, přišla s novým zábavným pořadem. Mladí diváci ve studiu soutěží v tom, jak znají myšlenky a život prezidenta a současně šéfa čínské komunistické strany Si Ťin-pchinga.

Otázky kladl nejprve virtuální robot pojmenovaný 2050 (v tomto roce se má podle Si Ťin-pchinga Čína stát „vůdčí světovou mocností“), v dalších kolech se pak ptají i odborníci na Siovo myšlení z předních univerzit (na vysokých školách musela být loni zřízena centra pro studium Siova myšlení).

Mezi otázkami jsou například záludnosti jako pro jakou knihu šel patnáctiletý Si 15 kilometrů (byl to Goethův Faust), jakou báseň napsal po roce 1990 (báseň na oslavu Ťiao Jü-la, oddaného komunisty, který se prý upracoval k smrti) nebo co je největší teorií (Siova teorie socialismu s čínskými rysy pro novou éru) a kde mají nejrychlejší vlaky (v Číně).

V dalších kolech pak soutěžící museli dokončovat zpaměti Siovy citáty nebo jeho odpovědi na otázky z rozhovorů uveřejněných ve stranickém tisku. Podle komentátorů to připomíná stranická školení a vymývání mozků jako za dob Mao Ce-tunga.

Velké finále soutěže, která začala v neděli, je plánováno už na dnešní večer. Dopředu není jasné, co bude cenou pro vítěze, pokud vůbec bude nějaká. Nicméně se objevily zprávy, že účastníci včetně pasivní publika, kterým je okolo dvaceti let, jsou za svoje výkony placeni.

Pořad zatím nezískal příliš velkou popularitu – zpravodajský server Quartz upozorňuje, že záznamy prvních epizod měly na internetu 400 tisíc zhlédnutí zatímco třeba historické drama o císařských konkubínách Příběhy z paláce Yanxi mají 200 milionů zhlédnutí. Na čínské sociální síti Weibo je pak celá soutěž spíše zdrojem posměšků, jako že ti, kdo prohrají, budou posláni do převýchovného tábory, aby si doplnili své ideologické vzdělání.

Ze strany Hunan TV jde o reakci na výzvu úřadů, aby se všichni snažili propagovat Siovo myšlení tak, aby se dostalo „do každé domácnosti“. Si Ťin-pching je nejmocnějším vůdcem komunistické Číny od dob Mao Ce-tunga, který vládl Číně do roku 1976 jak diktátor. Siovo myšlení se loni dostalo dokonce do stanov vládnoucí komunistické strany a letos do preambule čínské ústavy.

Co všechno ale vlastně znamená 'Si Ťin-pchingovo myšlení', není příliš jasné. Si se snaží do strany a společnosti vrátit „disciplínu“, která podle něj zmizela v souvislosti s ekonomickými reformami v předchozím období, a posílit kontrolu strany nad životem Číňanů. „Od té doby, co Si převzal moc, zde jsou známky návratu kultu osobnosti z předreformního období,“ cituje server BBC Davida Mosera, specialistu na Čínu působícího na univerzitě v Pekingu.