Čínské „koncentráky pro muslimy“ v hledáčku OSN. Peking v nich podle organizace drží milion lidí

Gay McDougallová na jednání OSN o lidských právech v Číně podle BBC obvinila tamní vládu, že do koncentračních a indoktrinačních zařízení už uvrhla nejméně milion tamních muslimů. Ti, kteří zatím mohli zůstat na svobodě, žijí pod neustálým dohledem a ve strachu, že za sebemenší prohřešek budou zatčeni a odesláni do „nápravného“ centra.

Čínští politici se k závažnému obvinění bezprostředně nevyjádřili, ale slíbili, že se mu budou věnovat v pondělí, kdy bude jednání pokračovat. Dlouhodobě nicméně odmítají, že by koncentrační tábory existovaly, a před počátkem aktuálního jednání uvedl čínský ambasador při OSN, že jeho země se snaží o dosažení solidarity a rovnosti mezi etnickými skupinami.

Ujgurové žijí převážně v západní čínské provincii Sin-ťiang, kde tvoří 45 % všech obyvatel. Přestože jde o autonomní oblast, čím dál častěji se objevují zprávy o rasismu, útlaku a diskriminaci. Ujgurové končí v koncentračních táborech a indoktrinačních střediscích, kde je údajně učí patriotismu, lásce k Číně a nutí je provolávat komunistická hesla a přísahat věrnost prezidentovi Si Ťin-pchingovi.

Dopisovatel britského listu The Guardian Gene Bunin, který se specializuje na ujgurskou komunitu, popisuje, že muslimské etnikum zde žije v neustálém strachu. Mluvit s lidmi otevřeně o tom, co oni a jejich příbuzní zažívají, je ale téměř nemožné. „Když jsem se snažil kontaktovat nějaké Ujgury přímo na místě, pokaždé to vyvolalo nežádoucí pozornost. Čínská policie mě upozornila, že musím dodržovat jejich zákony a abych se 'nebavil s těmi špatnými lidmi ze Sin-ťiangu', to je eufemismus, který používají pro Ujgury,“ uvádí Bunin. V provincii je navíc zahraničním novinářům zakázáno filmovat a fotografovat bez dozoru.

Mezinárodní lidskoprávní organizace opakovaně dokládají, že tábory pro Ujgury v Číně skutečně existují. Lidé jsou v nich drženi i dlouhé měsíce, bez obvinění a fakticky bez důvodu. Trpí podvýživou, mučení není ničím neobvyklým a někteří se už z táborů nevrací a mizí beze stopy. Čína přesto odmítá existenci lágrů a připouští pouze, že věnuje zvýšenou pozornost nebezpečí náboženského extremismu.

Tato pozornost se odráží v přetvoření provincie na „zemi Velkého bratra“, kde stěny mají uši, obyvatelé jsou sledováni množstvím kamer a vláda zřejmě v nějaké míře hlídá také jejich mobilní telefony. Obyvatelé, kteří jsou pak vyhodnocení jako příliš odbojní, putují na „převýchovu“, ze které mnohdy není návratu. Systém také spoléhá na síť udavačů a místní si tak nemohou být ničím jistí nejen v přítomnosti policisty, ale ani vlastního souseda.

Nejvyšší riziko zadržení nesou ti, kteří praktikují svoji víru, modlí se, chodí do mešity, nebo mají v táborech už jiné příbuzné. Ti dostávají v „dotazníku poslušnosti“ od úřadů nejvíce záporných bodů. V poslední době také vzrostl počet ozbrojených hlídek v ulicích a při vstupu do obchodu, na úřad, nebo do školy musí lidé často ukazovat obsah svých tašek. Čína to vše obhajuje jako boj proti extremismu. V posledních letech byly jedincům z tohoto regionu připisovány některé teroristické útoky za pomoci nožů.

Nesnášenlivost vůči muslimům ale roste podle lidskoprávních aktivistů v celé Číně. V severozápadní provincii Ning-sia tento týden stovky muslimů protestovaly proti demolici tamní nové mešity. Ta dle úřadů nemá potřebná stavební povolení. Zahraniční pozorovatelé ale upozorňují, že ačkoli čínští představitelé mluví o sbližování etnik a náboženství, strana chce stále kontrolovat a nejlépe omezovat jakékoli náboženské aktivity v zemi.

