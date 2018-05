Čínští soudruzi jdou proti Trumpovi. Peking posílil obchodní vztahy s Íránem novou železnicí

Čína otevírá nové vlakové spojení s Íránem. V období, kdy Spojené státy oznámily odchod od íránské jaderné dohody a chystají nové protiíránské sankce, Čína své obchodní vztahy s islámskou republikou naopak posiluje. První nákladní vlak se na novou trasu o délce 8352 kilometrů ze severočínského města Pa-jen nur do Teheránu vydal ve čtvrtek. Veze slunečnicová semínka a do cíle má podle agentury Nová Čína dorazit za 15 dní. Tedy o 20 dní dříve, než by trvala cesta po moři.