Cla, obchod i dohoda s Íránem. 5 důležitých věcí, o kterých Trump jednal s Merkelovou

Spor o cla

Na paškál se dostala asi nejožehavější otázka současných euroamerických vztahů. Spojené státy zavedly v březnu cla na dovoz hliníku a oceli. Následně ale daly řadě zemí výjimku. Mezi nimi byly i státy EU. Jejich úleva však platí jen do 1. května.

Ani po schůzce Merkelové s Trumpem není jasné, zda USA výjimku prodlouží a odvrátí tím odvetné kroky, které již dříve avizovala Evropská komise. Ta pohrozila uvalením cel například na bourbon, džíny či motorky americké výroby. To by obě strany uvrhlo do obchodní války, jakou Američané nyní vedou například s Čínou.

Merkelová po setkání prozradila, že si s Trumpem vyměnili pohledy na věc. Neřekla ale detaily, k čemu se dobrali. Rozhodnutí je podle ní na americkém prezidentovi.

Výdaje na obranu

Trump mluvil i o svém oblíbeném tématu. Evropské země Severoatlantické aliance tlačí k tomu, aby dodržovaly závazek vydávat na obranu dvě procenta HDP. Když o problému mluvil nyní, dodal, že Německo není jedinou zemí, která domluvu neplní. Mezi hříšníky patří i Česká republika, která momentálně dává jen lehce přes procento a slib by podle plánu měla splnit až v roce 2024.

Pokud by Německo závazek chtělo dodržet již nyní, muselo by mít obranný rozpočet ve výši 65 miliard eur (asi 1,6 bilionu korun). Podle plánů vládní koalice by měly výdaje do roku 2021 stoupnout na 42,4 miliard eur (lehce přes bilion korun). To by zdaleka nestačilo.

Obchodní bilance

Trnem v oku je Trumpovi i záporná obchodní bilance, kterou mají USA s evropskými zeměmi včetně Německa. Jen deficit automobilového průmyslu je 50 miliard dolarů (asi bilion korun). Prezident prohlásil, že chce mít s evropskými zeměmi férový a vzájemně výhodný obchod.

S tím souhlasí i Merkelová, která však dodala, že musí probíhat v souladu s podmínkami globálního obchodu. Také naznačila otevření jednání o obchodní dohodě mezi Spojenými státy a Evropskou unií.

Írán

USA musí do 12. května rozhodnout o dalším osudu jaderné dohody s Íránem. V ní se Teherán zavázal omezit jaderný program výměnou za zmírnění sankcí. Trump už několikrát uvažoval, že dohodu vypoví, označil ji dokonce za nejhorší, jakou svět viděl. Přesto její platnost prodlužoval.

Nyní se ale situace změnila. Do svého okolí si přizval spolupracovníky, kteří s ním kritický pohled sdílejí. A naznačoval, že by se dohoda měla změnit, aby byla výhodnější. Nyní prohlásil, že se Američané musí ujistit, zda „íránský vražedný režim nezískává jaderné zbraně.“

Merkelová dohodu označila za první krok k omezení íránských ambicí na Blízkém východě, ale ani podle ní není dostatečnou zárukou, že se země bude držet na uzdě. Za setrvání u dohody lobboval v týdnu i francouzský prezident Macron, jenž si také nechválil, ale nevidí za ni momentálně lepší alternativu.

Vztah Merkelová – Trump

O napjatém vztahu obou státníků se mluví prakticky od Trumpova nástupu do funkce. Spíše než úsměvy a vtipkování jej provázel vždy spíše chlad a odměřenost. Při loňském setkání dokonce Trump odmítl před novináři zopakovat akt podání ruky. To se tentokrát nedělo. Trump Merkelovou dokonce označil za neobyčejnou ženu a ruku jí podal dokonce dvakrát.

Zatímco Macron však v USA absolvoval jako první představitel cizí země za Trumpovy éry státní návštěvu se všemi poctami, Merkelová dostala v Oválné pracovně jen půlhodinové slyšení. Oficiální zdůvodnění – nabité programy.