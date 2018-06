Clinton: Hnutí MeToo je dobrá iniciativa, ale s Lewinskou ji odmítám spojovat. Cítil jsem se strašlivě

„Řešil jsem to před 20 lety," řekl Clinton, který vládl v letech 1993-2001. „A americký lid, dvě třetiny národa, stál za mnou. Snažil jsem se od té doby odvést dobrou práci v mém životě i v pracovní kariéře. To je vše, co k tomu můžu říci,“ řekl Clinton. Uvedl rovněž, že se kvůli skandálu cítil strašlivě a že z něho rozhodně nevyvázl lacině. „Z Bílého domu jsem odcházel s dluhem 16 milionů dolarů,“ vysvětlil.

Na dotaz moderátora, zda měl před dvaceti lety rezignovat a zda hnutí MeToo změnilo jeho náhled na románek, odpověděl záporně. „Udělal jsem správnou věc, bránil jsem ústavu,“ řekl s tím, že jeho kritici přehlížejí fakta a snaží se ho přiřadit do škatulky mužů obviněných ze sexuálních útoků a ze sexuálního obtěžování.

„Hnutí MeToo mám rád a myslím si, že přišlo tak trochu pozdě. Neznamená to však, že souhlasím se vším, neboť mám pochybnosti nad některými rozhodnutími, která byla učiněna,“ dodal ke hnutí.

Clinton v televizi hovořil u příležitosti vydání jeho první detektivky s názvem Prezident zmizel (The President is Missing), kterou sepsal s proslulou veličinou žánru Jamesem Pattersonem. Ten byl televizní diskuzi rovněž přítomen a moderátorovi řekl, že Clintonova aféra je věcí minulosti, protože by obdobně mohl rozebírat nevěru bývalých prezidentů Johna Kennedyho či Lyndona Johnsona. „Už toho nechte,“ prohlásil Patterson.

Lewinská se ke svému poměru s Clintonem vrátila letos v únoru v časopise Vanity Fair. V článku napsala, že ve světle hnutí MeToo znovu uvažuje o okolnostech svého příběhu. Ke vztahu poznamenala, že to nebyl sexuální útok, ale hrubé zneužití moci, kdy Clintonovi jako mocnému a zkušenějšímu muži podlehla kvůli svému mládí a naivitě.