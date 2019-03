Corbynův mozek Milne: Šéf komunikace labouristů obdivuje komunismus i teroristy

Britští labouristé se za tři a půl roky předsednictví Jeremyho Corbyna posunuli výrazně doleva. Ač je jako tvář tohoto posunu vnímán převážně sám Corbyn, pozornosti by neměl ujít ani jeho blízký spolupracovník a poradce Seumas Milne. Jeho vliv na předsedu strany je tak silný, že se mu v britských politických kuloárech přezdívá „Corbynův mozek“ a často skutečně nápady, které Corbyn na veřejnosti prezentuje, pochází z hlavy Milneho.

Ten se přitom nijak netají svými krajně levicovými názory, podporou Sovětského svazu i dnešního Ruska a obhajováním komunismu a terorismu. Po této ideologické cestě vede i Corbyna a s ním i celou Labour Party.

Komentář od Usámy bin Ládina

Šedesátiletý rodák z Doveru je synem bývalého generálního ředitele BBC Alsdaira Milneho. Stejně jako jeho otec i Seumas inklinoval od mládí k žurnalistice, nikoliv ale k té televizní, nýbrž k psané. Zároveň už v mládí začal sympatizovat s krajní levicí. Po absolvování Oxfordu a London University nastoupil do měsíčníku Straight Left, za jehož vydáváním stáli britští komunisté, schvalující mimo jiné sovětskou invazi do Československa. Magazín byl populární i u prosovětského křídla tehdejších Labouristů.

Následně krátkou dobu pracoval pro the Economist a většinu své novinářské kariéry strávil v levicovém Guardianu, kde se vypracoval na šéfa komentářové sekce, kde nechal publikovat mimo jiné i text Usámy bin Ládina.

Sympatie k islámským teroristům začal Seumas Milne projevovat už během studií. Během univerzitních prázdnin v roce 1977 navštívil Libanon, kde se poprvé sešel s palestinskými radikály, kteří se v zemi cvičili pro ozbrojený boj proti Izraeli a jejich myšlenky následně pomáhal rozšiřovat v Británii, kde platil za jednoho z největších podporovatelů Organizace pro osvobození Palestiny.

K palestinskému extremismu má Milne blízko dodnes, udržuje vztahy s představiteli Hamásu, a vytrvale omlouvá násilnosti a teroristické útoky páchané vůči Izraeli, který označuje za rasistický a apartheidní, přičemž snahy o jeho násilné zničení opakovaně označil za legitimní prostředek boje za palestinské sebeurčení.

Milne hájí SSSR i NDR

Mnozí kritici vidí právě Milneho dlouholetou a nijak neskrývanou nenávist k Izraeli jako hlavní spouštěč vlny antisemitismu, která momentálně Labour Party zmítá a kvůli níž stranu v uplynulých dnech opustilo devět poslanců. I za Corbynovým rozhodnutím nepřijmout mezinárodní definici antisemitismu, která za antisemitské označuje i popírání práva státu Izrael na existenci a jeho označování za rasistický, měl podle interních informací stát Milne. Corbyn byl nicméně předsednictvem strany přehlasován a labouristé se nakonec k definici přihlásili.

Není to ale jen palestinský státní teror, který Milne v minulosti schvaloval a pokoušel se pro něj hledat ospravedlnění. Milne od počátku patřil k těm, kteří oslavovali islámskou revoluci v Íránu včetně všech násilností, které ji provázely, schvaloval držení rukojmích na americké ambasádě v Teheránu a například i teroristický útok IRA na hotel v Brightonu v roce 1984, při kterém zahynulo pět lidí, označil za odvážný čin.

Kromě řady textů na obranu Palestiny publikoval Milne i četné komentáře hájící Sovětský svaz. Schvaloval sovětskou invazi do Afghánistánu a opakovaně zlehčoval zločiny komunismu, včetně těch, k nimž došlo za nejtvrdšího stalinismu. Mimo jiné označuje srovnávání nacistických a komunistických zločinů za nehoráznost a falšování dějin, protože podle jeho názoru není při tomto srovnání dostatečně zohledněn přínos komunismu a poukazuje se jen na jeho negativní aspekty.

Komunistickou diktaturu Milne obhajoval i v případě NDR, kdy se podle něj jednalo o velmi pokrokovou zemi, kde byla větší svoboda pro dělníky než v dnešním Německu. I Berlínskou zeď považoval svého času Milne za nezbytnou. Loajální je Milne k Rusku dodnes.

Problém s prověrkami

Novinařinu Milne opustil, aby se naplno mohl věnovat práci pro Corbyna. Vzhledem k tomu, jak velký vliv na něj má, se však nabízí otázka, kdo vlastně pro koho pracuje. Milneho pozice v Labour Party může působit nenápadně, přesto je ale fakticky jako zkušený spin doctor jedním z nejdůležitějších lidí ve straně a vzhledem k výsostnému postavení v rámci corbynovského křídla je vlastně nesesaditelný.

O Milneho významu svědčí i to, že bývalý šéf britské zpravodajské služby Richard Dearlove prohlásil, že v případě, že by se Corbyn stal britským premiérem, jeho vztah s Milnem by v případě, že by i nadále zastával vrchní poradcovský post, představoval bezpečnostní riziko pro celou zemi. Podle Dearlova by člověk jako Milne nikdy nemohl projít bezpečnostními prověrkami potřebnými pro práci s premiérem.