Dá Kim Trumpovi košem? Severokorejský diktátor se bojí, aby ho Američané nepodrazili jako Kaddáfího

Náměstek severokorejského ministra zahraničí dnes oznámil, že pokud na Severní Koreu budou Spojené státy „tlačit, aby se jednostranně vzdala jaderných zbraní, nemáme zájem o rozhovory a budeme muset znovu zvážit účast na summitu mezi Severní Koreou a USA.“ Jeho prohlášení vydala oficiální severokorejská tisková agentura KCNA.

Šlo už o druhé varování v řadě, protože Pchjongjang už včera pohrozil, že je ohroženo setkání Kim Čong-una s Trumpem kvůli společnému jihokorejsko-americkému vojenskému cvičení. Podle Severokorejců jde prý o útok na jejich zemi a přerušili proto okamžitě rozhovory s Jižní Koreou.

Nová severokorejská vyjádření jsou na první pohled v nesouladu se vstřícným chováním Severní Koreje, která už několik měsíců tvrdí, že chce jednat o denuklearizaci Severokorejského poloostrova, kde má jaderné zbraně pouze Severní Korea. Důvody ke změně rétoriky jsou zřejmě dva. Za prvé, Severní Korea si chce vylepšit pozici před jednáním s Trumpem. Závěry podobných summitů jsou většinou vždy předjednány předem a jednání patrně probíhají právě v těchto dnech. Severní Korea chce výhrůžkami o přerušení jednání získat větší ústupky od Spojených států a pokud se to nepovede, svalit na Washington vinu za krach jednání. Druhým důvodem jsou neopatrné poznámky Johna Boltona, Trumpova poradce pro národní bezpečnost, že by Severní Korea měla následovat libyjský model.

Libyjský diktátor Muammar Kaddáfí se vzdal v roce 2003 svého programu vývoje jaderných zbraní a slíbil, že zničí také své zásoby chemických zbraní. Části zařízení sloužící k nukleárnímu programu byly odvezeny ze země a Spojené státy zrušily ekonomické sankce vůči Libyi. V roce 2011 byl ale Kaddáfí svržen lidovým povstáním podpořeným leteckou intervencí Západu včetně USA. Zatímco Američané berou Libyi jako příklad toho, jak by mělo probíhat kontrolované jaderné odzbrojení, Severokorejci to chápou jako příklad toho, jak se vládce malé země vzdal na nátlak USA jaderných zbraní a potom ho Washington odstranil od moci a nakonec připustil jeho zabití. Náměstek severokorejského ministra zahraničí prohlásil, že jeho země nechce dopadnout jako Libye či jako Irák, kde Američané svrhli tamního diktátora Saddáma Husajna.

Navíc není jisté, zda Severokorejci vůbec někdy měli v úmyslu vzdát se svých jaderných zbraní. „Neznám jediného analytika, který by si myslel, že se Kim Čong-un chystá vzdát jaderných zbraní,“ uvedl pro INFO.CZ Sokíl Park z americko-korejské neziskové organizace Libery in North Korea, která pomáhá dostat se severokorejským uprchlíkům mimo dosah tamního režimu. Podle něj jde Kim Čong-unovi o to setkáním s Trumpem získat mezinárodní uznání pro svůj režim a také zároveň posílit svoji legitimitu doma. Severokorejské jaderné testy totiž podle všeho už nyní tolik neposilují prestiž režimu uvnitř země jako dříve a obyvatelé chápou jejich spojení s ekonomickými sankcemi.

Kim Čong-un zřejmě plánuje uzavření nějaké formální dohody na setkání s Trumpem, pokud se uskuteční, vysvětluje Sokíl Park. Na druhou stranu nelze čekat, že by šlo o okamžité severokorejské jaderné odzbrojení. Většina analytiků se domnívá, že Severokorejci chtějí pro svůj režim bezpečnostní záruky ze strany USA a zároveň přislíbí jen postupné vzdání se jaderné zbraní. Odzbrojení ale může trvat léta a být kdykoliv přerušeno.

Podle listu The Wall Street Journal Američané i Severokorejci stále plánovanou schůzku Trumpa s Kimem v Singapuru připravují.