Další hádky o chemický útok v Dúmě. Vyšetřovatelé jsou na místě, tvrdí režim, USA to odmítají

Kolem vstupu expertů z Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) do syrského města Dúmá panují stále nejasnosti. Podle syrských státní médií tam vjeli dnes, americké ministerstvo zahraničí to ale zpochybnilo. Inspektoři mají vyšetřit okolnosti útoku ze 7. dubna, při němž podle některých západních zemí syrský režim použil chemické zbraně. Damašek a spojenecké Rusko to popírají.