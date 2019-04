Další ničivá válka v Libyi? Na Tripolis míří armáda rebelujícího generála z východu země | info.cz

Lze očekávat znovusjednocení země pod tvrdou rukou předrevolučního maršála, který po návratu z exilu zformoval vlastní východolibyjskou armádu? Nebo rozbouřený severoafrický stát čekají ještě horší zmatky než dosud? Protože právě začíná další regulérní válka?

V současnosti je jasné jen to, že se rebelové z východu právě teď rozhodli vojensky dobýt západní Libyi. Oficiálně prý proto, aby ji „vyčistili od zbývajících teroristických skupin“. Což je patrně také narážka na fakt, že se na vládě v Tripolisu podílejí i islamistická hnutí, zatímco Haftar je striktním zastáncem sekulárních principů.

A look at the recent offensives by Haftar in Libya since January 1, approximate and estimated areas of control. What comes next? pic.twitter.com/IE5NH6lxoC