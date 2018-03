Další otřes v Bílém domě. Trumpovi utekl hlavní obhájce v kauze ovlivňování voleb Rusy

Donald Trump přišel o svého hlavního obhájce v kauze ruských zásahů do předvolební kampaně v roce 2016. Uvedla to BBC s odkazem na americká média. Advokátovi Johnu Dowdovi podle nich došla trpělivost s tím, že mu Trump nenaslouchá. Další zdroje uvádějí, že Trump naopak Dowda odstavil kvůli ztrátě důvěry v jeho schopnosti oponovat zvláštnímu vyšetřovateli kauzy Robertu Muellerovi. V každém případě se jedná o další dramatickou změnu na důležité pozici v Trumpově nejbližším okolí.

John Dowd byl v čele Trumpova právního týmu od loňského léta, kdy vystřídal Trumpův dřívější advokát v případ Marc Kasowitz. Podle deníku New York Times odchod již několikrát zvažoval, údajně vždy s poukazem na to, že si Trump dělá, co chce, a nedbá na jeho rady. To teď má být i důvodem skutečného odchodu.

Trumpovo přehlížení a ignorování názorů jeho poradců je veřejným tajemstvím. Naposledy se to dle amerických médií ukázalo tento týden, kdy Trump po telefonu blahopřál Vladimirovi Putinovi ke znovuzvolení, ačkoli mu v podkladech velkým písmem stála leželo stručné doporučení "NEGRATULOVAT".

Americká média připomínají, že Trump v posledních dnech stupňoval slovní útoky na zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera, jehož komise zásahy do předvolebního dění v USA vyšetřuje. Dowd s dalšími právníky Trumpovi naopak doporučovali, aby s Muellerem spolupracoval. Podobně se rozcházeli i v tom, zda by se měl Trump s vyšetřovatelem soukromě sejít, což podle obhájců nebyl dobrý nápad. Trump na něm dle NYT naopak trval.

Objevovaly se dokonce zprávy o tom, že Trump plánuje Muellerovo odvolání. To ale jeho jiný právník v minulosti opakovaně popíral.

Trump je s odchodem obhájce údajně spokojený, jelikož u něj rostla nespokojenost s Dowdovou prací.

Otázkou teď zůstává, co to znamená pro další vyšetřování Trumpovy ruské aféry, respektive pro prezidentovu strategii v celé kauze, která byla v posledních měsících stále víc agresivnější vůči Muellerovi.

Trump i nadále trvá na tom, že jeho tým v době předvolební kampaně s Ruskem nijak nespolupracoval a nepodílel se na ovlivňování voličů. Později se ale ukázalo, že část jeho poradců se před listopadovým hlasováním sešla s tejdejším ruským velvyslancem v USA Sergejem Kisljakem a mluvila s ním o možném zrušení protiruských sankcí. Jedním z nich byl Trumpův exporadce pro bezpečnost Michael Flynn, který už přiznal, že ohledně schůzky lhal viceprezidentu Miku Pencovi i FBI. S vyšetřovateli nyní spolupracuje a je otázkou, co dalšího prozradí.

Ze lži už FBI usvědčila i bývalého prezdientova zahraničně politického poradce George Papadopoulose. Obviněni byli také šéf Trumpovy předvolební kampaně Paul Manafort a jeho spolupracovník Rick Gates. Proti Trumpovi ale dosud žádné oficiální obvinění nepadlo.