Další personální změna v Trumpově vládě? Prezident není spokojen s prací ministryně vnitřní bezpečnosti

Série personálních změn ve vedení amerických úřadů může mít brzy další pokračování. Ministryně vnitřní bezpečnosti Kirstjen Nielsenová se ocitla ve velmi nejisté pozici poté, co její práci tento týden ostře kritizoval prezident Donald Trump. Podle listu The New York Times (NYT) připravila ministryně text své rezignace, nepodala ji však. Úřad informace o chystaném odchodu odmítl.