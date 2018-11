Další saúdská vražda? Řeka vyplavila v New Yorku těla saúdských sester, volali jim z ambasády

Těla šestnáctileté Taly Farey a dvaadvacetileté Rotany Farey byla k sobě přivázána páskou. Sestry jsou pohřešované už od srpna a naposledy byly viděny ve Fairfaxu ve Virginii, tedy 225 mil daleko od New Yorku. Vyšetřovatelé zatím neznají příčinu úmrtí, sestry na sobě neměly patrné známky poranění a byly oblečené.

Matka Taly a Rotany kriminalistům řekla, že den předtím, než řeka vyplavila jejich těla, jí volali zaměstnanci saúdské ambasády a řekli jí, aby s rodinou opustila Spojené státy. Obě ženy totiž údajně požádaly v USA o azyl, což se saúdským úřadům zjevně nelíbilo.

„Zaměřujeme se na všechno z jejich uplynulého života,“ uvedl šéfdetektiv Dermot Shea. Podle něj je nejdůležitější zjistit, co obě sestry přivedlo z Fairfaxu do New Yorku. Saúdská ambasáda v tiskovém prohlášení uvedla, že rodině nabídla pomoc v těžkých časech.

Tala a Rotana se do USA přistěhovaly s jejich matkou již v roce 2015. Rotana chodila na George Mason University, ale na jaře tam skončila. Není to navíc poprvé, co obě dívky zmizely. Z domova odešly už v prosinci 2017, ale nakonec se je podařilo nalézt. Objevily se i zprávy, že spáchaly sebevraždu skokem z mostu. Jejich těla ovšem známky poranění, která by nepochybně po skoku měla, nenesou.