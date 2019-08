Další skandál někdejší dvojky rakouské vlády. Týká se hazardního impéria s českou účastí | info.cz

Hlavním hybatelem tohoto obchodu měl být nový finanční šéf Casinos Austria Peter Sidlo, který byl donedávna i předsedou jedné z okresních organizací FPÖ ve Vídni. Podle deníku Der Standard, který se odvolává na policejní zdroje, byl Sidlo dosazen do funkce i přesto, že firemní personální poradce ho na tento post nedoporučil. Stalo se tak až poté, co se údajně na Sidlově jmenování dohodli zástupci lidovců a FPÖ s menšinovým akcionářem Casinos Austria, firmou Novomatic. Na oplátku měli Svobodní Novomatiku slíbit, že budou po komunálních volbách ve Vídni prosazovat mírnější pravidla pro takzvaný malý hazard v rakouské metropoli.

Detaily zůstávají neznámé, jisté je pouze to, že skandál zasahuje i do celostátní politiky. Policie provedla domovního prohlídky nejen u Petera Sidla, ale také u bývalého rakouského vicepremiéra za FPÖ Heinze Christiana Stracheho. Ten v květnu odstoupil z funkce poté, co by při dovolené na ostrově Ibiza tajně natočen, jak falešné neteři ruského oligarchy slibuje přístup ke státním zakázkám v Rakousku výměnou za peníze do stranické pokladny. A rakouská média spekulují o tom, že by spolu obě aféry mohly souviset.

Kromě Sidla a Stracheho policisté provedli domovní prohlídky údajně i u bývalého předsedy poslaneckého klubu Svobodných Johanna Gudenuse, který také figuruje v kauze „Ibiza“. Dalším podezřelým z nelegálního obchodu má být šéf firmy Novomatic Harald Neumann. Také jeho dům policisté podle deníku Der Standard prohledali.

Policie s odkazem na probíhající vyšetřování odmítla sdělit jakékoliv podrobnosti. „Policejní mluvčí pouze potvrdil policejní prohlídky na několika místech ve dvou spolkových zemích, které proběhly hladce. Jde o podezření z úplatkářství a korupce, kterému čelí šest osob a jedno sdružení,“ uvedl Der Standard. Jako svědek byl policií přizván k výslechu i současný předseda dozorčí rady Casinos Austria Walter Rothensteiner. Ten jakékoliv politické tlaky na jmenování Petera Sidla do představenstva firmy údajně odmítl.

Největším akcionářem Casinos Austria AG (Casag) je česká loterijní společnost Sazka, která ve firmě drží 38 % akcií. Dalším velkým společníkem je rakouský stát se zhruba třetinovým podílem. Rakouská firma Novomatic pak v Casinos Austria vlastní 17 %. Sazka s Novomatikem spolu v minulosti vedly spor o způsob jmenování členů dozorčí rady rakouského loterijního giganta. „Ten ale nemá se současným policejním vyšetřováním vůbec nic společného,“ řekl INFO.CZ mluvčí Sazky v Rakousku Michael Slamanig. I Sazka se podle něj o policejních raziích u některých politiků a členů vedení Casinos Austria dozvěděla až z médií.