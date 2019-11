Další výbuch plynovodu. S energetickou změnou přichází do Evropy nové nebezpečí | info.cz

Maďarskou obcí Püspökladány otřásl na začátku týdne výbuch . Z nedalekého plynového potrubí šlehaly plameny a přestože se exploze ozvala už ve tři hodiny ráno, hasiči dorazili až po několika hodinách. Nehoda, která nebyla zdaleka první svého druhu, ukazuje na nebezpečí, jež do Evropy přichází s energetickou změnou. Němci budují obří plynovod Nord Stream 2, plynových elektráren přibývá a některé se plánují i v Česku. Zkušenost ze Spojených států však ukazuje, že tato výstavba je spojena i s riziky.

Americký Kongres letos vydal rozsáhlou zprávu, která se bezpečnostním rizikům plynovodů a ropovodů věnuje. Přepravci plynu a ropy každý rok ohlásí v průměru 32 bezpečnostních incidentů. Nejde vždy o výbuch, ale také o napadení hackery. Podle americké administrativy ovšem největší nebezpečí představují právě nejrůznější vybuchující zařízení.

„Plynovody a ropovody jsou zranitelné teroristickým útokem zejména kvůli své rozlehlosti v odlehlých oblastech a nestabilitě přepravovaných produktů,“ uvádí úřad TSA, který je za bezpečnost klíčové infrastruktury odpovědný. Ve stejné zprávě experti varují před teroristickým útokem, jehož následky by bylo velmi těžké odstranit. To vše v situaci, kdy závislost ekonomiky na plynu roste. Ve Spojených státech už delší dobu s rozvojem těžby břidlicových plynů a v Evropě s přechodem na čistší zdroje.

Celá infrastruktura je zranitelná i ze strany hackerů. Jeden takový útok se odehrál v dubnu 2018 a způsobil kolaps klientských center hned ve čtyřech amerických státech. O devět měsíců později šéf NSA Dan Coates při slyšení v americkém Kongresu uvedl, že plynovody představují kritickou infrastrukturu, kde i ojedinělý útok může způsobit výpadek v dodávkách trvající i několik týdnů. Americké ministerstvo vnitra eviduje od roku 2013 do roku 2015 celkem 796 hackerských útoků, přičemž 35 procent směrovalo do energetiky.

V Evropské unii zatím nejde o široce diskutované téma, ale jinde ve světě je velmi aktuální. Největší problémy má Nigérie, tamní výbuchy ropovodů či plynovodů se mnohokrát dostaly i do světového zpravodajství. Analytik Freedom C. Onuoha z University of Nigeria uvádí, že 21 procent úniků ropy způsobí běžné poruchy a celkem 28 procent sabotáže. Loni v říjnu při jedné z nich a následném výbuchu zemřelo 30 lidí.

V květnu 2019 byl několika drony napaden ropovod v Saúdské Arábii. Její představitelé celý incident označili za teroristický útok. Za ten je možné považovat i dvě desítky útoků na plynovody a ropovody, které se letos odehrály v Kolumbii a za nimiž stojí převážně tamní levicoví extremisté.

V Evropě k útokům téměř nedochází. Přitom zabezpečení některých ropovodů a plynovodů je takřka nemožné. Jen Družba má více než 5000 kilometrů, z toho na území Česka bezmála 500 kilometrů.