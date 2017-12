Další zkouška pro EU. Italové půjdou v březnu k volbám, uspět mohou euroskeptici

Prezident rozpustil parlament po dohodě s premiérem Paolem Gentilonim. Nové volby se uskuteční 4. března podle zákona, který kombinuje prvky poměrného a většinového zastoupení. Odhady výsledků ale napovídají, že zemi může i tak čekat povolební pat a dlouhé období nestability.

To by nebyla dobrá zpráva pro Evropskou unii. Itálie je třetí největší ekonomikou eurozóny a těžištěm migrační krize. Za poslední čtyři roky do ní přišlo 620 tisíc žadatelů o azyl. Po uzavření balkánské trasy je právě Itálie nejčastější zemí, přes kterou se migranti do Evropy dostávají.

Kromě patu může být výsledkem také velká koalice nebo populistická vláda, která by do debaty vnesla možnost odchodu země z eurozóny. „Nyní to vypadá na velice ošklivou a chaotickou kampaň. Je soustředěná na osobní útoky, provokace a vtipy, které nemají nic společného se skutečností,“ cituje list Financial Times profesora politologie na Luissově univerzitě v Římě Giovanniho Orsinu.

Ačkoli se po hospodářské krizi podařilo vrátit do země ekonomický růst, mnoho Italů má pocit, že z něj nemá žádné výhody. Nezaměstnanost je na jedenácti procentech, mezi mladými činí dokonce 34,7 procenta. I proto v Itálii narůstá popularita populistických stran a euroskeptické opozice.

Důležitou roli v kampani sehrají osobnosti politických lídrů. Předpokládá se hlavně střet bývalého premiéra Mattea Renziho jako lídra vládní Demokratické strany a Luigiho Di Maia, který vede antisystémové Hnutí pěti hvězd, jež dominuje průzkumům.

Ani jeden z nich však nemusí být premiérem. Strany se mohou shodnout na kompromisním kandidátovi. Mluví se například o současném šéfovi kabinetu Gentilonim. Taková možnost připadá v úvahu, pokud zůstane u moci Demokratická strana.

Podle průzkumů by většinu křesel v parlamentu obsadila konzervativní aliance sestávající ze strany Vzhůru, Itálie expremiéra Silvia Berlusconiho, pravicové Ligy Severu a strany Bratři Itálie. Pokud by se však poslední dvě strany dohodly na koalici s Hnutím pěti hvězd, vyvstala by otázka další budoucnosti země v eurozóně.

Ačkoli Di Maio říká, že referendum o vystoupení ze spolku zemí platících eurem je krajní možnost, pokud se mu nepodaří v Bruselu prosadit změnu ekonomické politiky EU, sám se k ní přiklání. „Hlasoval bych pro odchod,“ řekl.

„Protievropské strany nemají dostatek odvahy, aby pevně převzaly protievropské pozice, protože vědí, že to lidi straší. Jenže proevropští politici zase nechtějí zastávat otevřeně proevropské pozice, protože vědí, že je Italové nechtějí slyšet,“ konstatuje Orsina.