Dějiny rakouského populismu se opakují. Skandály zatížený Strache chce zpět do politiky | info.cz

Bývalý rakouský vicepremiér za Svobodnou stranu Rakouska (FPÖ) Heinz Christian Strache, obviněný ze zpronevěry a zneužití pravomoci, chystá návrat do politiky. Rád by v podzimních komunálních volbách dobyl Vídeň na kandidátce nově založeného hnutí DAÖ. Někteří bývalí spolustraníci na něj „za to“ chtějí poslat vymahače dluhů, další rovnou „exorcistu“.

Strache ohlásil pravděpodobnou kandidaturu za frenetického potlesku svých příznivců na čtvrtečním mítinku DAÖ (Aliance pro Rakousko), založené některými bývalými členy FPÖ. Na pódiu zkritizoval politiku nového vedení strany a nepřímo naznačil, že o přízeň pravicově smýšlejících vídeňských voličů se bude nově ucházet právě v řadách nově vzniklého spolku. „Moje nová cesta začíná právě dnes,“ uvedl Strache. Kauzy, v jejichž rámci je obviněn z několika trestných činů, označil za politický útok, za nímž stojí ti, kteří si nepřejí, aby nadále bránil údajné islamizaci Rakouska a přebujelému přistěhovalectví.

Příběh H.C. Stracheho vhodně dokresluje, že v případě rakouských nacionalistů se dá se stoprocentní jistotou spolehnout vlastně jen na jedinou věc. Jakmile svou národoveckou a mnohdy až xenofobní rétorikou přesvědčí voliče, aby je poslali do nejvyšších pater rakouské politiky, následuje skandál, vnitrostranické spory a hluboký pád. Historie ukazuje, že to ale nebrání voličům, aby po nějakém čase vzali FPÖ znovu na milost.

Zcela v souladu s tímto „pravidlem“, opakujícím se v pravidelných cyklech od založení FPÖ v roce 1955, se dostal k moci i aktér současné kauzy H.C. Strache. V roce 2005 vystřídal po vnitrostranických sporech a finančních skandálech v čele partaje známého korutanského hejtmana Jörga Haidera, který se o tři roky později zabil při autonehodě.

Předtím ale Haider stihl ještě založit „trucpodnik“, tedy Spolek pro budoucnost Rakouska (BZÖ) aspirující na to, že místo Svobodných převezme roli vůdčí síly rakouské krajní pravice. Jenže BZÖ vysněnou podporu ani zdaleka nezískal a Haiderova smrt jeho politické ambice ukončila definitivně.

Jeden skandál za druhým

O patnáct let později se celý příběh opakuje, jen aktéři se částečně vyměnili. H.C. Strache po Haiderově odchodu pozvedl stranu na výsluní, stejně jako Haider ji dostal do vlády a stejně jako korutanský hejtman ji následně takřka pohřbil. V květnu loňského roku německá média zveřejnila tajně pořízenou nahrávku, na níž Strache při dovolené na ostrově Ibiza slibuje domnělé neteři ruského oligarchy za peníze do stranické a zřejmě i vlastní pokladny přístup ke státním zakázkám v Rakousku. Jinými slovy: politik, který je oficiálně tím největším obráncem národních zájmů proti cizím vlivům, chtěl ve skutečnosti zemi prodat Rusům.

Podobně (nebo takřka shodně) jako u Haidera zafungovalo i další nepsané pravidlo v dějinách Svobodných. Jakmile Strache na základě svých kauz odešel z vlády i ze stranických funkcí a koalice se rozpadla, začaly na povrch vyplouvat další skandály. Objevil se „zlatý poklad“, který si Svobodní údajně na horší časy schovávali v jednom alpském penzionu. Sám Strache měl využívat jakési stranické konto, z kterého si platil osobní výdaje, nemající s politikou vůbec nic společného. Police začala navíc vyšetřovat snahu Stracheho a některých dalších straníků ovlivnit personální obsazení předsednictva loterijní společnosti Casinos Austria.

Stejně jako v případě Jörga Haidera tyto nové skandály nevedly jen k zahájení policejního vyšetřování, ale také k vnitrostranickému rozkolu. Někteří spolustraníci začali obviňovat Stracheho, že si ze strany udělal dojnou krávu“, Strache kontroval a kontruje tím, že bez jeho vedení by celá strana měla vliv na úrovni spolku zahrádkářů. Jak sám řekl, s jeho odchodem ztratili Svobodní „hlavu, srdce i duši“.

Jenže ani FPÖ si takové výpady nechce nechat líbit. Stranické předsednictvo v čele s Norbertem Hoferem už mimo jiné oznámilo, že začne na Strachem zřejmě vymáhat půl milionu eur, která strana údajně zaplatila za právní služby kvůli jeho aféře Ibiza. A přestřelka pokračuje dosud.

Kdo může za pád FPÖ?

Když FPÖ drtivě propadla v nedělních komunálních volbách v Burgenlandsku, Strache na twitteru ironicky poznamenal: „Volby ukazují: pod vedením Norberta Hofera a spol. se FPÖ vydává směrem k bezvýznamnosti a ztrácí to, co jsem kdysi dokázal získat. Co rozhoduje? Voliči, nebo výmluvy?“ Odezva na sebe nenechala dlouho čekat.

Norbert Hofer, ještě nedávno Stracheho nerozlučný společník, na výpad svého předchůdce v čele strany odpověděl jeho fotografií z tajně pořízené nahrávky v aféře Ibiza. A doplnil ji slovy: „Pěkně děkujeme...“ Podle Hofera totiž nikdo nemůže pochybovat o tom, že za pádem FPÖ stojí právě Strache. A ještě má tu drzost, aby se své bývalé straně vysmíval.

Ještě důrazněji připomněl Strachemu jeho minulost šéf tyrolské FPÖ Markus Abwerzger. Ten na adresu bývalého stranického šéfa a vicepremiéra na twitteru poznamenal: „Přispívá ke státní krizi, žije si na stranické náklady jako bůh. Otírá se o ostatní lidi. Čekali byste pokání, pokoru, přiznání chyb? Naopak! Tady už může pomoci jenom psychiatr nebo exorcista.“

A jak to celé nakonec dopadne? V pokračování příběhu stále zůstává mnoho neznámých. Případná Stracheho kandidatura ve vídeňských volbách totiž hodně závisí na tom, zda bude bývalý rakouský premiér za své činy souzen a eventuálně odsouzen. Pokud by jeho předchůdce Jorg Haider tragicky nezahynul, také by s velkou pravděpodobností stanul před soudem. A to třeba za krach Haiderem spravované zemské banky Hypo Alpe Adria, kvůli které musely rakouské Korutany málem vyhlásit bankrot.

Jak dopadne trestní stíhání Stracheho pak určitě ovlivní i osud Aliance pro Rakousko, která je bytostně spojena s jeho jménem. A pokud by za ni Strache nekandidoval, skončila by zřejmě v propadlišti dějin stejně jako Haiderův BZÖ. Otázkou ale zůstává, jak se bez H.C. Stracheho a jeho fanaticky věrných příznivců dokáže politicky prosadit strana Svobodných. Když odešel Haider, byl to právě Strache, kdo postavil stranu na nohy a dovedl ji až do vlády. Povede se nyní něco podobného Hoferovi?

Pouze jedna věc je, jak se zdá, jistá. Při pohledu na rakouské politické dějiny se rakouští nacionalisté přes řadu svých skandálů a vzájemných půtek nemusejí obávat, že by z politické scény zcela zmizeli. Pokud se příběh neustále pádu a vzestupu krajní pravice v Rakousku bude opakovat, což se dá předpokládat, voliči na všechny skandály, aféry Ibiza a plánovaný prodej země Rusům rychle zapomenou. Strache padl? Ať žije nový Strache!