Demokraté chtějí tvrdě zdanit americké milionáře. Neshodnou se ale jak

Nejde o malé sumy. Analytici spočítali, že plány Bernieho Sandrese, ikony americké progresivní levice, na zavedení z veřejných peněz hrazené zdravotní péče by podle senátorovy analýzy vyšlo zhruba na 1,4 bilionu dolarů ročně. Další zdroje ale zmiňují i dvojnásobnou částku.

Sílící progresivní křídlo přitom už loni na podzim dalo najevo, že právě programy v oblasti zdravotní péče, školství nebo boje s klimatickou změnou, jsou pro něj naprosto zásadní a dá se předpokládat, že pokud by Trumpa v Bílém domě skutečně vystřídal jejich zástupce, budou na prosazování radikálních změn tlačit ještě více.

Čísla jim ale nenahrávají. Podle projekcí dosáhne deficit letošního federálního rozpočtu jednoho bilionu dolarů. Rok od roku navíc narůstá. I proto musela kongresmanka Alexandria Ocasio-Cortezová při představování tzv. Nového zeleného údělu, neboli plánu na snížení ekonomických nerovností a řešení změny klimatu, vysvětlovat, kde vezme na nákladné kroky peníze.

Návrat do 50. let

Ocasio-Cortezová přišla s dalším radikálním krokem. Novou daní z příjmu ve výši 70 procent. Netýkala by se všech. Platili by ji jedinci, jejichž roční výdělek překoná 10 milionů dolarů. Sazba by se přitom vztahovala na příjmy nad touto hranicí.

Návrh 29leté kongresmanky není ničím nový. Sedmdesátiprocentní daň z příjmu platila v USA už v 50. letech. Vydržela až do roku 1981, kdy nastupoval do funkce Ronald Reagan. Právě Reagan a George Bush starší daňové zatížení nejbohatších snížili. Zatímco ve zmíněném roce odvádělo procento nejvýdělečnějších Američanů 30,5 procenta ročního příjmu, v roce 1989, kdy Reagan končil, už to bylo jen 28 procent.

Podobně jako daně se ale měnilo i celkové podnikatelské prostředí v USA. I proto návrh Ocasio-Cortezové působí jako divoká fantazie z říše socialistických snů. Sedmdesátiprocentní daň si netroufl zmínit nikdo z takto exponovaných osobností demokratické strany. Bernie Sanders navrhoval daň ve výši 54,2 procenta, Hillary Clintonová 43,6 procenta. Její plán se však týkal už příjmů nad 5 milionů dolarů.

Úskalí zvyšování daní

Studie ale ukazují, že jedna věc je provést daňovou reformu a druhá z ní vytěžit kýžené množství peněz. Právě nejbohatší lidé se totiž umí daním nejlépe vyhýbat. A nejde jen o přesuny firem do daňových rájů. Práce ekonomů z Chicagské univerzity dokládá, že každý návrh na zvýšení daní se bude muset potýkat s pokusy zámožných Američanů se povinnosti vyhnout.

„Poučením z toho je, jak moc záleží na detailech. Můžete prosadit pravidla a sledovat, jak lidé mění povahu svých příjmů v závislosti na míře zdanění,“ konstatuje spoluautor studie Eric Zwick pro agenturu Bloomberg. Jako příklad, jak se majitelé firem mohou budoucí vysoké dani z příjmů vyhnout, uvádí umělé snižování sobě vyplácené mzdy a navyšování zisku firmy. Na výdělek z něj by se daň z příjmů nevztahovala.

Pokud by se demokraté rozhodli tomuto riziku čelit navýšením sazeb pro firmy, což navrhovala například šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, mohli by ohrozit ekonomický růst. Zpráva neziskové organizace Civitas Institute zjistila, že úplné zrušení korporátní daně v Severní Karolíně vedlo ke zvýšení mezd zaměstnanců zhruba o 1500 dolarů a vytvoření více než 43 tisíc pracovních míst.

Plány demokratů se různí

Ne všichni demokraté jsou ale tak radikální jako Ocasio-Cortezová. Úplná shoda na nových daňových pravidlech nepanuje ani mezi progresivním křídlem. Například senátorka Kamala Harrisová, která oznámila kandidaturu na prezidentku, chce jít cestou daňových slev pro nejchudší a návratem do stavu, který platil před daňovou reformou prosazenou prezidentem Trumpem v prosinci 2017. Ta například snížila firemní daně z 35 na 21 procent.

S inovativním návrhem přišla další demokratická uchazečka o Bílý dům Elizabeth Warrenová. Nechce sahat na daň z příjmu, ale zavést novou daň z čistého jmění. Tu by platili lidé, jejichž majetek přesáhne 50 milionů dolarů. Týkala by se jich roční dvouprocentní sazba. Miliardáři by museli odevzdat ještě o procento více. Podle analýzy, kterou si tým Warrenové nechal vypracovat, by se nová daň dotkla 75 domácností a vynesla asi 2,75 bilionu dolarů za 10 let.

„Prosté zvyšování daní na současné bázi nic moc neudělá. Návrh Warrenové efektivněji zdaní lidi, kteří nejsou významně zasaženi současnou daní z příjmu. Ty, kteří vydělali velké jmění, a jednoduše neplatí daň odpovídající jejich majetku,“ cituje CNN profesora Davida Kamina, jenž přednáší právo na New York University.

Ani tento plán by však nebyl zadarmo. Warrenová počítá, že aby zamezila daňovým únikům, posílí úřady a agentury, které mají nekalostem bránit. To by vedlo k velkému nárůstu výdajů na federální zaměstnance.

Dá se ale předpokládat, že pokud by se demokraté v roce 2020 skutečně dostali do exekutivy, nějakou formu zvyšování daní pro nejbohatší, by zrealizovali. Podporu paradoxně nachází u Američanů napříč stranami. Zvýšení sazeb pro multimilionáře podporuje 85 procent demokratů a 54 procenta republikánů.