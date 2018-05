Deník odhalil špinavé praktiky: Trump si prý objednal kompro na Obamovy poradce. Proč?

„Nejhorší smlouva v historii“ – tak nazývá americký prezident Donald Trump jadernou dohodu mezi Íránem a šesti světovými mocnostmi. Smlouva v roce 2015 zajistila pozastavení vývoje íránských atomových zbraní výměnou za uvolnění sankcí vůči zemi. Trump nyní hrozí, že dohodu, kterou dojednala administrativa Baracka Obamy, vypoví. Ostatní mocnosti i bezpečnostní experti jej od toho zrazují, nyní ale vyšlo najevo, že Trumpovi poradci se snaží najít materiály, které by zkompromitovaly tehdejší Obamovy spolupracovníky, aby současný prezident zřejmě mohl dohodu snáze vypovědět.

Trumpovi poradci údajně spolupracují s izraelskou tajnou službou, aby našli „špínu“ na ty, kteří dohodu pomáhali v roce 2015 uzavřít. Kompromitující materiály se údajně hledají především na Bena Rhodese, který patřil mezi Obamovy nejbližší bezpečnostní poradce, a Colina Kahla, poradce viceprezidenta Joea Bidena. Zprávu přinesl list The Guardian.

Trumpova administrativa si diskreditující informace objednala údajně už před rokem, nyní ale zřejmě snaha o jejich získání vrcholí, protože 12. května bude muset americký prezident rozhodnout, zda bude jaderná dohoda trvat i nadále. To současný prezident dlouhodobě odmítá a tvrdí, že v současné podobě ji dále nepodpoří.

Souhlasí s ním i izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který dokonce minulý týden v televizním projevu uvedl, že Írán ani po podepsání smlouvy nepřestal vyvíjet jaderné zbraně. Írán to v rámci blížícího se potvrzení či vypovězení smlouvy označil za propagandu plnou nepodložených obvinění.

„Jsou to neobvyklá a hrozná obvinění, ale poměrně dobře ilustrují zoufalou snahu Trumpa a Netanjahua poškodit dohodu a kompromitovat ty, kteří ji dojednávali,“ uvedl v reakci na odhalení snahy o diskreditaci Jack Straw, který se jako tajemník pro zahraničí také účastnil jednání o podobě dohody. Trumpův způsob zahraniční politiky odsoudil i další nejmenovaný diplomat. „Je to neuvěřitelně ostudné. Vyjednávání by nemělo být založeno na hledání špíny na ostatní,“ uvedl.

Podle materiálů, které má The Guardian k dispozici, se měli agenti zaměřit především na hledání informací o osobním životě Rhodese a Kahla a měli zjistit podrobnosti o jejich vztazích, zda nejsou propojení s lobbisty, kteří pracují pro Írán a jestli z dohody nějak osobně nebo podnikatelsky neprofitovali.

Mluvčí Bílého domu odmítla obvinění komentovat. Ben Rhodes, který byl objektem sledování, uvedl, že o plánu vést špinavou kampaň proti jeho osobě nevěděl, ale že „praktika hledání kompra ho u Bílého domu nepřekvapuje". Zřejmě tak narážel na předvolební schůzku Trumpova syna Donalda Juniora, jeho zetě Jareda Kushnera a vedoucího kampaně Paula Manaforta, kteří se s pomocí právničky napojené na Rusko údajně snažili před volbami najít diskreditující informace na Trumpovu rivalku Hillary Clintonovou.