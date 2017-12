Deset tisíc lidí bude čistit internet od špatných zpráv o Vietnamu, zaplatí je armáda

Kritické zprávy, pomluvy, negativní informace. To všechno je pro vietnamskou vládu bezpečnostní hrozba přicházející z internetu, píše agentura Bloomberg s odvoláním na tamní média. Obrana je jasná. Armáda už přijala první z celkem deseti tisíc odborníků, jejichž úkolem bude čistit online prostředí od těchto zpráv.

Ve Vietnamu je online zhruba šedesát procent populace. Co se týče mladých lidí do pětatřiceti let, je Vietnam v počtu uživatelů sociálních sítí ve světové špičce. Vláda se obává, že by se mohli stát snadnou obětí internetové “propagandy,” která upozorňuje na to, že vietnamský režim má ke standardní demokracii i přes dílčí uvolnění a liberalizaci ještě daleko.

Vedení velkých internetových firem považuje Vietnam za zemi s obrovským byznysovým potenciálem. Proto se vládní požadavky na odstranění údajně závadného obsahu setkávají se vstřícností. Jak uvádí Bloomberg, Facebook během roku 2017 na oficiální vládní vietnamskou žádost odstranil celkem 159 kritických účtů.

YouTube je k Vietnamu ještě vstřícnější. Za rok 2017 vymazal skoro pět tisíc videí, která vietnamským autoritám přišla závadná. Jinak řečeno, devět z deseti žádostí, které Vietnam do centrály YouTube poslal, bylo splněno.

Lidskoprávní organizace upozorňují na to, že ekonomický růst Vietnamu nenásledují změny směřující k demokratizaci země. Podle Indexu demokracie je Vietnam s 2,94 bodu na 140 místě z celkem 167 hodnocených zemí světa a jde tak o ryze autoritářský stát.