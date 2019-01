Desetitisíce Řeků demonstrovaly proti uznání jména Severní Makedonie pro sousední stát

V řeckých Aténách se konala obří demonstrace proti výskytu jména Makedonie v názvu sousední země. Dohodu o tom uzavřeli makedonský a řecký premiér loni a tento týden má o ní hlasovat řecký parlament. Makedonii by to mělo umožnit vstup do NATO a Evropské unie.

Podle řecko-makedonské dohody by se Makedonie nově měla oficiálně jmenovat Severní Makedonie. Dosud vystupuje pod názvem Bývalá jugoslávská republika Makedonie, protože název Makedonie odmítalo uznat právě Řecko. Atény zároveň blokovaly vstup Makedonie do NATO a Evropské unie. To by nyní mělo skončit.

Desetitisíce Řeků ze všech koutů Řecka proti tomu ale dnes protestovaly. Nelíbí se jim, že v názvu sousední země zůstane slovo Makedonie. "Makedonie je Řecko a tečka," shrnula do jedné věty názor značné části svých spoluobčanů 67letá důchodkyně Amalia Savramiová, mávající na aténském náměstí Syntagma nad hlavou řeckou vlajkou. Řekové totiž pokládají název Makedonie za součást svého starověkého historického dědictví.

Spor o název Makedonie trvá už 27 let. Teď by se měl vyřešit tím, že Makedonie ke svému krátkému neoficiálnímu názvu přidá přívlastek Severní a název se stane oficiálním. Dohodli se na tom premiéři obou zemí Alexis Tsipras a Zoran Zaev loni na podzim. Dohodu a potřebné změny ústavy už schválil makedonský parlament, nyní je na řadě řecký zákonodárný sbor.

Řecký premiér Tsipras tvrdí, že má v parlamentu pro dohodu dostatečnou podporu. Jeho pozice ale není snadná. Dnes už bývalý ministr obrany Panos Kammenos, který dohodu striktně odmítá, před týdnem oznámil rezignaci a odchod své strany Nezávislí Řekové (ANEL) z vládní koalice s Tsiprasovou stranou SYRIZA. Nicméně Tsipras přestál pokus o odvolání své vlády.

O dohodě se v řeckém parlamentu začne jednat zítra, hlasovat by poslanci měli pravděpodobně v pátek.