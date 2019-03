Děti dánských džihádistů z Blízkého východu nebudou mít občanství | info.cz

"Oproti současným pravidlům děti, které se narodí (dánským občanům) v zónách, do nichž je nelegální vstupovat nebo v nich pobývat, neobdrží automaticky dánské občanství," uvedlo dnes v prohlášení ministerstvo pro imigraci a integraci. "Jejich rodiče se k Dánsku obrátili zády, není důvod, aby se tyto děti staly dánskými občany," uvedla v prohlášení ministryně Inger Stöjbergová.

Kdy bude o příslušném návrhu zákona dánský parlament debatovat, zatím není jasné. Podle ministryně to ale bude jen formalita a podpora předlohy je předem daná. "Nedokážu si představit, že by ve Folketingu existoval někdo, kdo nechce chránit Dánsko," řekla Stöjbergová.

Již ve středu dánský ministr spravedlnosti Sören Pape Poulsen uvedl, že dánské džihádisty, kteří by se ze Sýrie chtěli vrátit do vlasti, Kodaň přijme, i když lepší by bylo, kdyby bývali na Blízkém východě padli. To, že budou v dánském vězení, je podle něj ale stále lepší varianta, než aby svobodně cestovali.

V Dánsku je od roku 2016 trestné zapojit se do bojů v oblasti, kterou ovládá teroristická organizace. Za tento čin či pokus o něj bylo již v této severské zemi odsouzeno třináct lidí. Dánské zákony umožňují rovněž zbavit osoby odsouzené za tento trestný čin občanství, ovšem jen v případě, že mají ještě občanství jiného státu. Zatím se to stalo v devíti případech.

Podle ministra spravedlnosti Papeho Poulsena je v současnosti na území bývalého samozvaného chalífátu Islámského státu (IS) zhruba čtyřicet osob s vazbami na Dánsko. Deset jich je nyní ve vězení a očekává rozhodnutí o svém dalším osudu.

Od roku 2012 odešlo z Dánska do Sýrie a Iráku podle oficiálních údajů zhruba 150 lidí. Asi třetina z nich se už do země vrátila. Desítky jich v bojích padly. Přesný počet dětí dánských občanů na území kdysi ovládaném IS není znám.