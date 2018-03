Devítitunová čínská stanice se řítí vstříc Zemi. Trosky Nebeského paláce dopadnou možná už v pátek, ale kam?

Trosky první čínské experimentální vesmírné stanice Tchien-kung 1, nad níž Čína ztratila kontrolu, by mohly dopadnout na Zemi již v pátek. Podle zpravodajského serveru BBC News to uvedli vědci z Evropské vesmírné agentury (ESA), kteří situaci monitorují. Mezi státy případně ohroženými troskami by Česká republika být neměla. Pokud by zbytky stanice dopadly do Evropy, pak by mohly skončit v některé ze zemí nacházejících se na jihu kontinentu.