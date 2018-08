Diktátorské metody, omezování svobody slova. Odebere Trump prověrku i Muellerovi?

Americký prezident Donald Trump balancuje na hraně ústavy. Odebráním bezpečnostní prověrky bývalému šéfovi CIA Johnu Brennanovi podle kritiků výrazně zasáhl do práva na svobodu projevu. Trumpův krok přitom může být jen předvojem velkého třesku. Prezident po své mluvčí vzkázal, že uvažuje o odebrání prověrky dalším devíti lidem. A spekuluje se, že by podobný osud mohl čekat i na zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera.

Když měl předseda americké Sněmovny reprezentantů Paul Ryan na dotaz reportéra New York Times vysvětlit, jak vnímá chování prezidenta Donalda Trumpa a jeho často kontroverzní kroky, odpověděl lakonicky. „Jen vás trollí, lidi.“

Ve středu ale Trump udělal něco, čím podle mnohých překročil hranice pouhého trollingu. Skrze mluvčí Bílého domu Sarah Huckabee Sandersovou oznámil, že rozhodl o odebrání bezpečnostní prověrky někdejšímu šéfovi CIA Johnu Brennanovi. Důvod? „Nevhodné chování a neustále se zhoršující komentáře.“

„Pan Brennan v poslední době zneužil svého postavení bývalého vysokého amerického úředníka s přístupem k vysoce citlivým informacím a učinil na internetu a v televizi několik nepodložených a urážlivých obvinění a divokých výpadů vůči této administrativě,“ dodala Sandersová.

Trump je horší než Nixon, využívá diktátorské metody, tvrdí novinář z kauzy Watergate

Brennan, který CIA vedl mezi lety 2013–2017, se v poslední době často objevoval na televizní stanici NBC, kde se vyjadřoval k Trumpově způsobilosti zastávat prezidentský úřad. Kritikou k šéfovi Bílého domu se nikdy netajil. Před měsícem například prohlásil, že by Trump měl být odvolán kvůli „zrádnému jednání“ na summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Helsinkách. Trump ve finské metropoli zpochybnil závěry amerických tajných služeb, že Moskva zasahovala do prezidentských voleb, které jej vynesly do funkce.

„Tato akce je součástí širší snahy Donalda Trumpa potlačit svobodu slova a potrestat kritiky. Měla by vážně znepokojovat všechny Američany včetně zpravodajských profesionálů, ohledně ceny za mluvení,“ obvinil prezidenta Brennan v twitterovém komentáři k odebrání prověrky. Kritizování prezidenta nepatří mezi důvody, kvůli kterým by se prověrka běžně ztrácela. Trump ji navíc dříve ponechal lidem jako Michael Flynn, jenž odstoupil kvůli kontaktům s tehdejším ruským velvyslancem Sergejem Kisljakem a nyní čelí obvinění ze lhaní vyšetřovatelům.

This action is part of a broader effort by Mr. Trump to suppress freedom of speech & punish critics. It should gravely worry all Americans, including intelligence professionals, about the cost of speaking out. My principles are worth far more than clearances. I will not relent. https://t.co/TNzOxhP9ux — John O. Brennan (@JohnBrennan) 15. srpna 2018

I proto nejen Brennan mluví o porušení prvního dodatku ústavy, který zaručuje svobodu projevu. Novinář Carl Bernstein, jenž dostal Pulitzerovu cenu za práci na kauze Watergate, kvůli níž musel odstoupit prezident Richard Nixon, na CNN prohlásil, že Trumpovo rozhodnutí je aktem autoritářství typickým pro diktátory. „Je to horší než Nixonův seznam politických nepřátel, vůči nimž by mohla zasáhnout vláda. Není pochyb, že Nixon představoval bezpečnostní riziko. V tomto prohlášení Trump říká, že Brennanovo chování ohrožuje národní bezpečnost, je to ale chování Donalda Trumpa, které je hrozbou,“ míní Bernstein.

Brennanovi chybějící prověrka znemožní napsat paměti, jiné může připravit o práci

Za normálních okolností navrhuje odebrání bezpečnostní prověrky agentura, která o ni žádala. V Brennanově případě by to byla CIA. K žádosti se přitom připojuje obsáhlé zdůvodnění. Důvodem pro odebrání prověrky bývá alkoholismus, finanční problémy, zdravotní potíže nebo neopatrné nakládání s utajovanými materiály. CIA ale proces odebrání prověrky nespustila, šlo o svévolné Trumpovo rozhodnutí, o němž nevěděl ani šéf amerických zpravodajských služeb Dan Coats.

Podle amerikanisty z University of New York in Prague Jakuba Lepše je v tomto případě americká ústava nekonkrétní a všichni akceptují, že prezident má právo takové rozhodnutí učinit. Je to ale bezprecedentní krok, žádný Trumpův předchůdce k ničemu podobnému nesáhl. „Jeden rozměr je, že je to zastrašování a snaha omezit kritiky. Druhé vysvětlení je snaha odvrátit pozornost od kauz, jakými je soud s Paulem Manafortem nebo kniha a nahrávky paní Newmanové,“ odkazuje Lepš pro INFO.CZ na záznamy rozhovorů s Trumpem, které zveřejnila bývalá zaměstnankyně Bílého domu Omarosa Manigault Newmanová.

Brennan tvrdí, že odebrání prověrky nebude mít vliv na jeho vyjadřování. Ani pracovní následky zřejmě bývalému šéfovi CIA nehrozí. Někdejší vedoucí pracovníci zpravodajských služeb mají prověrky především kvůli tomu, že občas radí současnému vedení organizací. Brennan tak může přijít o přístup do ústředí CIA, kde jsou uzavřená jednání, nebo ke svým bývalým spisům, jichž by mohl využít k psaní pamětí.

Trump hrozí odebráním prověrky či zbavením schopnosti ji znovu získat dalším devíti lidem včetně bývalého šéfa zpravodajských služeb Jamese Clappera a exředitele FBI Jamese Comeyho, jehož prezident odvolal loni v květnu, kvůli čemuž čelí podezření z maření spravedlnosti. V osmi případech jde o lidi, kteří již nepracují ve funkcích vyžadujících prověrku. Závažnější dopad by ale rozhodnutí mělo na Bruce Ohra, jenž působí jako právník na ministerstvu spravedlnosti. Toho by ztráta prověrky mohla připravit o místo.

Trump má přitom na Ohra spadeno. Vyčítá mu, že je přítelem někdejšího agenta britské tajné služby MI6 Christophera Steela. Steele o Trumpovi vypracoval složku, v níž tvrdí, že Rusové mají na prezidenta kompromitující materiály, jimiž ho mohou vydírat. Trump Steelovu práci několikrát zpochybnil. Ve zprávě jsou podle jeho slov falešné informace neúspěšného agenta. Na Twitteru často opakuje, že složka není důvěryhodná, protože vznikla na zadání Demokratické strany. Ta si Steela najala na tzv. opposition research, jehož účelem je získat co nejvíce informací o soupeři ve volbách. Agent ve sběru dat pokračoval i poté, co demokraté spolupráci ukončili.

Má Trump spadeno na Muellera? Sebráním prověrky by ochromil vyšetřování

Odebrání prověrky Brennnovi nejspíš pro Trumpa nepředstavuje výrazné riziko. Demokraté sice ostře protestují a kongresman Adam Schiff jej označil za protizákonné. Republikáni, kteří drží většinu v obou komorách, ale tak kritičtí nejsou. A například senátor Rand Paul, jenž jako první možnost zásahu proti exšéfovi CIA navrhl, prezidentovo rozhodnutí ocenil.

„Spekuluje se, že si Trump testuje půdu pro případné další kroky. Vypouští balonky a sleduje reakci Kongresu. Případně se nabízí odebrání bezpečnostní prověrky zvláštnímu vyšetřovateli Robertu Muellerovi či někomu z jeho týmu. To už by byl vyšší level. V současnosti je to těžko představitelné, ale to bylo i toto rozhodnutí,“ snaží se vysledovat strategii amerického prezidenta Lepš.

Pokud by Trump Muellerovi odebral prověrku, znamenalo by to faktický konec vyšetřování. Prezident by nemusel zvláštního vyšetřovatele nechat odvolávat, jak několikrát hrozil. Mueller a jeho lidé by se nedostali k tajným materiálům, které jsou pro šetření a případné dokazování prohřešků nezbytné. Je otázkou, jak by na takovou silnou intervenci reagoval Kongres a zda by se odhodlal spustit proces impeachmentu vedoucí k Trumpovu odvolání z funkce.

Teoreticky by prezidentův pokus odebírat bezpečnostní prověrky kritikům mohl skončit u soudu. Nejvyšší soud tradičně rozhoduje v případě nejasných výkladů pravomocí exekutivy či legislativy. V tomto případě by justice posuzovala, zda prezident nezneužil svých pravomocí, které mu sice přiznala, zároveň je ale omezila zbytkem ústavy, tedy i zmiňovaným prvním dodatkem. O případné soudní při zatím nikdo nemluví, pokud by ale Trump dále rozšiřoval seznam postižených, není vyloučeno, že k ní dojde.