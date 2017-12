Dívka, kterou mučili džihádisté. Poradce Macrona. Nejlepší rozhovory ze zahraničí roku 2017

Jsou setkání, na která se nezapomíná. Naši reportéři se letos s takovými osobnostmi sešli hned několikrát. Velké emoce vyvolal například rozhovor s Lamíjou Adži Bašárovou, která díky své odvaze a taky štěstí unikla smrti z rukou bojovníků z Islámského státu. Stejně tak příběh muže, který jí podobné po stovkách zachraňoval. V čem by se Česko mělo přiblížit Estonsku a je to vůbec reálné, na to zase odpovídal tamní odborník na e-government. A proč řada Čechů tak moc nenávidí kancléřku Angelu Merkelovou? Připomínáme vám vaše oblíbené zahraniční rozhovory uplynulého roku.

V šestnácti letech ztratila rodinu a celou její vesnici vyvraždili. Několik měsíců byla sexuální otrokyní fanatiků ze samozvaného Islámského státu a nyní bojuje za ženy, které potkal podobný osud jako ji. Lamíja Adži Bašárová z irácké komunity jezídů si loni odnesla Sacharovovu cenu, která je určena osobnostem bijícím se za obranu lidských práv, demokracie, právního státu a svobody myšlení. V exkluzivním rozhovoru pro INFO.CZ vzpomíná na den, kdy se jí podařilo utéct ze zajetí, a uniknout tak jasné smrti. Svěřuje se také se svými dalšími plány a prozrazuje, kde čerpá sílu, aby dokázala žít.

Zpověď dívky, kterou mučil IS: Mám noční můry, ale ženou mě vpřed hlasy unesených a znásilňovaných

Při pohledu na to, jak fungují elektronické služby veřejné správy (takzvaný e-Government) v Estonsku, si Čech připadá jako by měl stroj času, se kterým se podívá o několik let kupředu. Vše od placení daní, přes založení firmy, po hlasování ve volbách Estonci zařídí z pohodlí domova přes internet a na úřad nemusí ani kvůli placení daní nebo sociálním dávkám, které stát vyplácí automaticky. „Nemám sebemenší důvod kvůli úředním věcem vycházet z domu. Vůbec nedokážu pochopit dobu před deseti, patnácti lety. Myslím, že tehdejší doba v Estonsku je velmi podobná tomu, co máte dnes vy v České republice,“ říká v rozhovoru pro INFO.CZ odborník Andres Raieste, který pomáhal se zaváděním digitalizace veřejné správy v Estonsku. Právě on se velkou měrou zasadil o to, že malá baltská země patří v oblasti poskytování služeb e-Governmentu ke světové špičce. Proč právě Estonsko a má Česko šanci se mu přiblížit?

„Francois Hollande nebyl nikdy dobrým prezidentem, ale dobrým stratégem ano. Věřím, že ve skutečnosti může stát za Emmanuelem Macronem a jeho novým hnutím En Marche," řekl v exkluzivním rozhovoru pro redakci INFO.CZ francouzský ekonom Christopher Dembik, který se podílel na ekonomickém programu Macrona. "Já i Macron jsme pragmatici a už nyní víme, že se nepodaří splnit vše, co se slíbilo. Ideologičtěji založení lidé budou zklamaní," pokračuje. Co se stane se Socialistickou stranou ve Francii a nevžene podobné krátkodobé uvažování voliče do náruče Marine Le Penové? Čtěte rozhovor.

Macronův spolupracovník pro INFO.CZ: Je součástí systému a nic se nezmění, bude tu zklamání

Od anexe Krymu v březnu uběhly tři roky. Po celou dobu čelí kritici připojení poloostrova k Rusku rozsáhlým represím, únosům a nespravedlivým soudním procesům. Nejčastějším terčem ruského útlaku je menšina krymských Tatarů, která se proti anexi veřejně postavila. Jak v rozhovoru pro INFO.CZ říká krymskotatarský advokát Edem Semedljajev, který sám čelí tlaku ruských úřadů, krymští Tataři věří, že se poloostrov vrátí zpět Ukrajině a svět by pro to měl dělat víc. „Pokud mezinárodní společenství nechce naplivat na standardy, kterými se svět řídí a chce si zachovat čest, mělo by se tomu, co se na Krymu dnes děje, intenzivně věnovat a tuto otázku neshazovat ze stolu, dokud nebude vyřešená,“ říká advokát, který přijel do Prahy u příležitosti konání konference Forum 2000.

České odmítání migrantů nechápe. Tvrdí, že by od zdejších lidí čekala vzhledem k minulosti jiný přístup. To, že ona sama vstřícnou politiku Angely Merkelové k uprchlíkům schvaluje, přestože ji nevolí, Sarah Borufka nijak nepopírá. Dost možná i proto, že i její rodiče byli imigranti. Otec odešel z Československa v roce 1969, o deset let později ho následovala její matka, kterou poznal během návštěvy v Praze. Sarah se už v Německu narodila, živí se tu jako novinářka, momentálně pro deník Berliner Morgenpost. Dobře ale zná i české reálie, v Praze několik let pracovala pro týdeník Prague Post a Český rozhlas. Proč se podle ní Češi a Němci v názoru na migraci liší? A byla mezi kandidáty do Poslanecké sněmovny česká Angela Merkelová? I o tom jsme s ní mluvili těsně před volbami v Berlíně.

Xenofobii v Česku nechápu, Merkelovou vnímáte příliš jako nepřítele, říká česko-německá novinářka

Téměř čtyři měsíce od zvolení prezidenta Donalda Trumpa se imigrační prostředí v USA rapidně změnilo. Obamův vstřícný přístup k migrantům je zapomenut, prezident Trump vydává množství protiimigračních dekretů, imigrační úředníci pořádají rozsáhlé razie a deportují jako na běžícím páse. Co si změně imigračního prostředí myslí imigrační právník působící v Miami Matúš Varga?

Měl noční můry a nemohl dlouhou dobu spát. Příběhy jezídských žen, které drželi v zajetí bojovníci takzvaného Islámského státu a používali je jako sexuální otrokyně, ho strašily dlouhé měsíce. Rozhodl se ale vytrvat a nepřestat jim pomáhat. Iráčanovi Mirzovi Dinnayimu, který je považován za obhájce irácké komunity jezídů, se povedlo převézt do Německa a zachránit více než 1 000 jezídských žen a dětí. Mezi nimi i Lamíju Adži Bašárovou, která si letos za obhajobu lidských práv a základních svobod odnesla Sacharovovu cenu. „Viděl jsem desetileté děti, které se dostaly do zajetí IS, který jim zcela vymyl mozek. Když se jim ale naskytla příležitost, jak utéct, tak neváhaly a udělaly to. Nemohl jsem to vzdát,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro INFO.CZ Dinnayi. Jak se s příběhy, které slyšel, vyrovnával? Jak se vede ženám, které zachránil? A co dalšího plánuje?