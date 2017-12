Dlouhé prsty KGB. Podle jejího manuálu Rusko cvičí agenty dodnes, co v něm najdete?

„Myslím, že musíme pamatovat na Putinovo zázemí. Je důstojníkem KGB. To je to, co dělají. Nabírají aktiva. A myslím, že něco z této zkušenosti a Putinova instinktu zde přichází do hry. Spravuje velice důležitý účet, jestli můžu použít tento termíny, s naším prezidentem,“ praví bývalý šéf amerických špiónů James Clapper s odkazem na amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Právě na příkladu Trumpova poradce George Papadopoulose, jehož kontaktoval muž s vazbami na ruskou vládu Joseph Mifsud, který si říkal Profesor, ilustruje Daily Beast praktiky vycházející z téměř 30 let starého manuálu sepsaného KGB.

Ten pochází z roku 1989 a dává návod, jak rekrutovat zahraniční agenty, kteří cestovali do Sovětského svazu. Materiál popisuje příklad francouzského fyzika, který se v přesvědčení, že pracuje v nepolitickém segmentu, vydal na cestu do SSSR. Už předtím byl v hledáčku sovětských tajných služeb.

Po příletu byl okamžitě pod neustálým dohledem agentů. Rekrutování následně probíhalo v několika fázích. Nejprve akademika kontaktoval jeho sovětský kolega, který pracoval pro tajnou službu. To mělo působit jako krytí pro případ selhání plánu. Když vše pokračovalo bez problémů, začaly se o cizince zajímat různá oddělení KGB. Finální fází byla prověrka loajality.

Pokud KGB uspěla a akademik se agentem stal, vrátil se do vlasti, kde měl působit ve francouzském jaderném programu. Jeho úkolem bylo krást tajné dokumenty.

Celý proces mělo pod kontrolou tzv. PGU neboli První generální ředitelství. Daily Beast manuál získal od evropských úřadů, které jsou přesvědčené, že materiál i dnes slouží k výcviku pracovníků tajných služeb.

„Špionáž je považována za druhé nejstarší řemeslo na světě. Věci se příliš nemění. Nyní máme úplnější obrázek o tom, co jsme vždy věděli,“ praví bývalý šéf CIA v Moskvě Steven Hall.

KGB v materiálu nenaznačuje jen způsob, jakým rekrutovat špióny, ale i možnost ovlivňování mínění přímo v zahraničí. Mluví o demoralizaci a zmatení druhé strany. Rusko nyní přitom čelí obviněním z manipulací volebních kampaní a společenských nálad pomocí falešných zpráv, která šíří ruská státní média.

„Dezinformace není určena k tomu, abyste uvěřili něčemu falešnému, i když přesvědčivému. Je navržena tak, aby vás přiměla pochybovat o všem pravdivém a prokazatelném,“ píše se v dokumentu.