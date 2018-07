Dnešní centrum dění Helsinky: Obchází místo summitu Trumpa s Putinem duch stalinismu?

„Finsko už není tím, čím v minulosti bývalo. Je členem Evropské unie a neleží někde v šedé zóně uprostřed cesty mezi Evropou a Ruskem,“ uvádí ve svém komentáři pro britský list The Guardian finsko-estonská spisovatelka Sofi Oksanenová. Text se rozhodla napsat poté, co zaslechla několik reportáží v zahraničních médiích, které popisovaly Helsinky, kde se zítra setkává americký prezident Donald Trump se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem, coby symbolické a ideální místo pro podobná jednání.

Zároveň připomíná, že i když je země plně zapojena do evropské integrace a o její západní orientaci nemůže být pochyb, historii nejde přepsat. „Finsko není členem NATO a může to mít souvislost i s neustálým naparováním Ruska, kterým se nás evidentně snaží přesvědčit, že změna rozhodnutí by na nás přivolala pohromu,“ píše Oksanenová.

Moderní historie Finska je zajímavá a historici se shodují, že zejména druhá polovina dvacátého století měla na formování dnešní finské společnosti značný vliv. Během druhé světové války Finsko bojovalo se Sovětským svazem celkem dvakrát – poprvé v tzv. zimní válce v letech 1939-1949 a podruhé už s podporou nacistického Německa v tzv. pokračovací válce, která trvala od roku 1941 do roku 1944. Po skončení války Finsko uzavřelo dohody se Sovětským svazem a muselo souhlasit s územními ústupky.

Tehdejší finská vláda také souhlasila s tím, že se nepřidá na stranu ani jednoho vznikajícího mocenského bloku. Země zároveň slíbila, že bude hospodářsky spolupracovat s Moskvou a do budoucna se nepřidá k žádné iniciativě, která by mohla být nepřátelská vůči SSSR. Finsko si tím zajistilo, že po celou druhou polovinu dvacátého století stálo v šedé zóně mezi západem a východem.

Chování Finska vůči Moskvě dalo vznik termínu „finlandizace“. Tím se dodnes označuje proces, v němž se menší a slabší země vzdává určité části své suverenity a sází na neutralitu, aby odradila silnějšího souseda od uplatňování jeho vlivu.

Finsku se to podle mnohých ale úplně nepovedlo. „Kromě zahraniční politiky nám Sovětský svaz uprostřed finlandizace mluvil do národní obrany, ekonomiky, vzdělávání, fungování médií, vydavatelství a dokonce i do toho, kteří zahraniční umělci budou Finsko navštěvovat a které filmy se tu budou promítat,“ vzpomíná Oksanenová a pokračuje:

„Má matka se narodila v Estonsku a do Finska se přistěhovala až po sňatku s mým finským otcem. Dlouhé roky žila v obavách, jak se daří její rodině, která zůstala v tehdejším Sovětském svazu. Báli jsme se o tom jen mluvit. Estonští emigranti vytvořili v jiných zemích své vlastní komunity, ale tady ve Finsku to nebylo možné. Udržování přátelství s lidmi z baltských zemí bylo považováno za antisovětskou agitaci,“ popisuje tehdejší situaci spisovatelka.

Všudypřítomná „finlandizace“ se dostala také do školních učebnic a podle Oksanenové „se stala integrální součástí vzdělávání, což se promítlo do utváření národní identity, historické paměti a také jazyka“. Finové nemohli cestovat, a proto jen hrstka lidí věděla, jak to vypadá za hranicemi Finska, tj. v zemích SSSR. „Stále nevíme, která rozhodnutí během té doby se zakládala na reálných hrozbách a která na autocenzuře a iluzi,“ vysvětluje Oksanenová.

Po rozpadu Sovětského svazu v roce 1991 se nepřipravené Finsko ocitlo v ekonomické krizi. Poté, co se vzpamatovalo, rozhodlo se, že o čtyři roky později vstoupí do Evropské unie.