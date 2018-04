Do Moskvy dorazilo první letadlo s vyhoštěnými diplomaty z USA

Poslední skupina amerických diplomatů odešla z budovy mise těsně před půlnocí moskevského času (přes 23:00 SELČ), informovala ruská agentura TASS. Konzulát v Petrohradu byl uzavřen v reakci na vypovězení šesti desítek ruských diplomatů a uzavření konzulátu v Seattlu. Moskva v reakci na krok Washingtonu rovněž nařídila recipročně vypovězení šedesáti amerických diplomatů z Ruska.

Jak informovala ruská média, Američané začali budovu konzulátu vyklízet již v pátek, v sobotu večer svěsili z balkonu ve třetím patře americkou vlajku. Mise ve městě fungovala od roku 1972 a podle amerických úřadů například v únoru vydali tamní pracovníci okolo 2000 víz.

Američané měli na opuštění konzulátu čas do sobotní půlnoci místního času, Rusové musí z úřadu v Seattlu odejít do 2. dubna. Jak uvedla ruská média, pátek byl pro ně ale posledním pracovním dnem, kdy se před budovou mise vyfotografovali a odebrali z její zdi označení pro ruské zastoupení. Jak nicméně uvedl ruský velvyslanec v USA Anatolij Antonov, ruskou vlajku se rozhodli z budovy nesvěsit a nechali to na Američany.

Celkem by mělo Spojené státy opustit 171 osob, diplomatů a jejich rodinných příslušníků. Moskva kvůli tomu do USA poslala dvě zvláštní letadla. Jeden z letounů dovezl dnes do Moskvy 46 diplomatů a příslušníků jejich rodin. Druhé letadlo by mělo do ruské metropole dorazit rovněž během dnešního dne.

Vzájemné vypovídání diplomatů kvůli kauze Skripal se dotklo celkem téměř tří stovek zaměstnanců zastupitelských úřadů. Nejprve v polovině března vypověděla Británie 23 ruských diplomatů, Rusko odpovědělo vypovězením stejného počtu Britů. Na znamení solidarity s Británií vypověděly ruské diplomaty tento týden další tři desítky zemí světa, ve čtvrtek Rusko reagovalo vyhoštěním 60 amerických a v pátek dalších 59 diplomatů z 23 zemí včetně Česka. U čtyř dalších států si vyhradilo právo učinit tak později.

V sobotu navíc Moskva oznámila, že Británie musí stáhnout více než 50 diplomatů, aby se vyrovnal poměr s počtem ruských členů mise ve Spojeném království.

Napětí ve vztazích Británie a dalších zemí s Ruskem vyvolal případ otravy bývalého dvojitého agentura Sergeje Skripala a jeho dcery Julije v jihoanglickém Salisbury. Podle Britů je za ní s největší pravděpodobností Rusko. Moskva obvinění odmítá.