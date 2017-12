Domov, který je spíš vězení. Životy tisíců lidí v největším uprchlickém táboře Řecka jsou ohrožené

„Vítejte ve vězení Moria.“ To se dočtou návštěvníci při vstupu do nejhoršího uprchlického tábora v Řecku, kde se v otřesných podmínkách tísní tisíce uprchlíků. Muži, ženy i děti převážně ze Sýrie a Iráku musí přeplněný uprchlický tábor na ostrově Lesbos nazývat domov a s nástupem zimy se zoufalství místních ještě stupňuje. Lidskoprávní organizace bijí kvůli podmínkám v táboře Moria na poplach už dlouhou dobu a jako život ohrožující je označil i samotný ministr migrace Řecka. S příchodem dešťů a rostoucí intenzitou nepokojů mezi uprchlíky tak vláda konečně rozhodla, že 5000 místních žadatelů o azyl přemístí na pevninu.

Bývalý vojenský tábor byl přebudován na dočasné zázemí pro žadatele o azyl v době největší uprchlické krize v roce 2015. Tehdy se počítalo s tím, že poskytne přístřeší dvěma tisícům osob. Původní odhady ale byly velmi rychle překročeny a dnes se počet ubytovaných uprchlíků pohybuje kolem šesti tisíc. Většina obyvatel přebývá v jednoduchých stanech, dřeva je nedostatek, a ovzduší tak zamořuje hustý štiplavý kouř z pálení plastových láhví. Cesty lemují haldy odpadků a břečka plná exkrementů, které se vylily ven z toalet.

„Moria je velmi špatná,“ popisuje podmínky v táboře syrský uprchlík Saleh al-Husajn. „V našich stanech jsou díry. Tohle není Evropa,“ dodává. Za „národní hanbu“ uprchlický tábor označuje i starosta ostrova Lesbos Spyros Galinos. V obřím zadržovacím středisku pro uprchlíky podle něj kvete obchod s drogami, ve velkém se zde užívá i alkohol a výjimkou není ani prostituce. Otřesné podmínky navíc doprovází neutichající střety mezi jednotlivými etnickými skupinami.

„Docházejí mí způsoby, jak popsat podmínky, které jsou více než žalostné,“ popisuje pro britský deník The Guardian zoufalství místních Galinos. „Nedávno jsem je přirovnal ke Guantánamu, samozřejmě jsem ale v Guantánamu nikdy nebyl. Možná by byl lepší koncentrační tábor,“ říká starosta, kterému se konečně podařilo přesvědčit vládu, aby uprchlíky přestěhovala mimo ostrov. Mezi prvními jsou ti nejzranitelnější, jako jsou děti bez doprovodu nebo těhotné ženy.

„Toto je krizová situace, která vyžaduje nouzová řešení,“ říká starosta. „Od léta jsme říkali: ‚Dělejte něco s Moriou. Jestli se něco nestane a infrastruktura se nezlepší, lidé budou umírat‘,“ tvrdí Gilanos s tím, že mnoho obyvatel ostrova se bojí v noci vycházet ven. I ženy v táboře sužuje obrovský strach, kvůli kterému nechtějí za tmy vůbec opouštět stany, a začaly proto nosit pleny pro dospělé.

Podle místních dobrovolníků, jako je Jeremy Holloman ze Spojených států, jsou podmínky v táboře srovnatelné s těmi, které lze vidět během krizových situací na Haiti. „Pokud je tohle to nejlepší, co Evropa nabízí, jsem šokovaný,“ říká Holloman s hromadou odpadků za zády. „V roce 2015 to byl nápor a bylo velmi těžké na to reagovat, ale o dva roky později v roce 2017 bychom měli umět víc,“ říká dobrovolník a popisuje, jak kvůli přetíženosti před týdnem prasklo místní potrubí, a na cesty se vylily splašky s exkrementy.

Jeho slova dokládá i další dobrovolník Andrew Foley. „Moria podkopává všechno, co Evropa symbolizuje. Pokud držíte lidi v podmínkách, jako jsou tyto, pokud je okrádáte o naději a odsoudíte k utrpení, nic dobrého z toho nevzejde,“ předpovídá temnou budoucnost dobrovolník z Irska.