Donald Trump a Kanye West: přátelství dvou excentriků, kteří jdou proti proudu

Kanye West je bezpochyby jedním z největších rapperů všech dob. Prodal miliony desek, během kariéry posbíral bezpočet cen za svoji hudební tvorbu a jeho výroky plnily mnohokrát první stránky amerických deníků. „Jsem Picasso, Walt Disney a Steve Jobs,“ řekl o sobě West v roce 2016. Sebevědomí mu rozhodně nechybí, což se promítlo do jeho vztahu k politice, a především k americkým prezidentům.

Když v srpnu 2005 zasáhl jih Spojených států hurikán Katrina, Kanye tvrdě kritizoval úřadujícího prezidenta G. W. Bushe mladšího. „George Bushe nezajímají černoši,“ prohlásil tehdy rapper v televizi při živém vysílání. I když Westovi slouží ke cti, že o šest let později se teď už bývalému prezidentovi Bushovi omluvil během živě vysílaného interview. „Na celém tom momentu je nejzajímavější, že Kanye to udělal ve chvíli, kdy Bushe nenáviděla většina rapové scény. To ale přesně zapadá do Kanyeho povahy. Jeho vůbec nezajímá názor ostatních,“ říká Jirásek.

Podobným způsobem, zatím však bez omluvy, se West opřel na svém twitteru do bývalého prezidenta Barracka Obamy. „Obama byl v úřadu osm let a v Chicagu se nic nezměnilo,“ tweetoval loni v dubnu v souvislosti s překotným nárůstem vražd v největším městě státu Illionis, na který upozorňoval prezident Trump. Tentýž den vysekl prezidentovi poklonu a označil ho za svého bratra, za což mu Trump poděkoval.

„Kanyemu hrozně imponuje to, jak Trump mluví. Upřímně říká to, co si myslí. Stejně jako on. Kromě toho rozhodně nebyl ve volbách 2016 favoritem, a přesto dokázal vyhrát. Jde proti všem, což je typické i pro Kanyeho kariéru. Když Kanyemu na začátku kariéry všichni říkali, že nebude nikdy rapper, že je producent, tak jim tvrdil, že jednou bude naopak vůbec ten nejslavnější a nejlepší rapper. A samozřejmě měl pravdu! Podle mnohých, i podle mě je to nejzásadnější postava hip hopu posledních 15 let. Každé jeho album je něčím originální, neustále mění styl, zvuk a posouvá hranice a celý žánr hrozně dopředu,“ říká o Westovi DJ Radia 1 Jan Jirásek.

Jelikož však Donalda Trumpa nenávidí většina amerického showbyznysu, neobešla se Kanyeho podpora Trumpa bez následků. West kupříkladu kvůli podpoře nově zvoleného prezidenta zrušil v roce 2016 zbylých jednadvacet koncertů svého turné. A prestižní newyorské rádio HOT 97, které dokáže muzikanty i v dnešní době dostat na vrchol, Kanyeho tvrdě, až umanutě, kritizovalo a odmítalo hrát jeho skladby. Všechno kvůli Kanyeho návštěvě Bílého domu. „Přitom hip hop je přece možná nejsvobodnější hudební styl vůbec! Odjakživa dával hlas komukoliv, byl tvořen lidmi zespoda. Ovšem projevit jiný názor může už dnes být nebezpečné,“ dodává k reakci zbytku hip hopové scény Jirásek.

V průběhu loňského roku také Kanye několikrát na veřejnosti nosil ikonickou červenou MAGA čepici, s níž Trump proslul v kampani. Všechno vyvrcholilo rapperovou návštěvou v Bílém domě, na níž se umělec vyjadřoval pochvalně o Trumpovi, jeho politice a o tom, že na první místo dává Američany. Zajímavé je především to, jak West vnímá Trumpa, ačkoliv je sám černoch, kteří jsou považováni spíše za voliče demokratů, proti čemuž se snaží rapper bojovat. Nechce totiž být jako ostatní. „Jedna z mých oblíbených věcí, kterou pro mě symbolizuje Trumpova čepice je, že mi lidé nemůžou říkat, co mám dělat, protože jsem černoch,“ napsal Kanye zkraje roku na svůj účet se skoro 30 miliony followerů.

Kanyeho přátelství s Trumpem je pro oba výhodné. Pro muzikanta především kvůli jeho politickým ambicím. V roce 2015 na předávání hudebních cen MTV oznámil, že hodlá v roce 2020 kandidovat na prezidenta USA. Nakonec však na celou věc změnil názor a posunul svoji potenciální kandidaturu o čtyři roky, protože nechce jít proti Trumpovi. Pokud by byl Trump znovuzvolen a zapsal se do historie jako úspěšný prezident, Kanye by z toho mohl těžit, jelikož jako jedna z mála známých tváří amerického showbyznysu za Trumpem od začátku stál.

A pro úřadujícího prezidenta představuje West důležitý hlas podpory mezi černošskou komunitou ve Spojených státech, která v drtivé většině volí kandidáty Demokratické strany. Ostatně těsně před volbami 2016 odehráli v Clevelandu koncert na podporu Hillary Clinton Beyoncé a Jay Z. Proč by tak nemohl před americkými volbami, které se budou konat příští rok, odehrát koncert na Trumpovu podporu v MAGA čepici Kanye West? Takové vystoupení by Trumpovi mohlo přihrát více hlasů nerozhodnutých voličů než sebepropracovanější volební program.