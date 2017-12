Došlo na elitní Kimovy rakeťáky. Spojené státy jim vyhlásily soukromou válku a zmrazily účty

Pro jinak naprosto nemilosrdného a stihomamem trpícího vůdce KLDR Kim Čong-una jsou Ri Jong-čol a Kim Čong-sik očividně nepostradatelní. Kdykoliv se na veřejnosti objeví fotografie severokorejského diktátora přihlížejícího zkouškám dalších a stále výkonnějších severokorejských raket, v pozadí jsou vidět i tito muži. Vždy pohromadě, vždy s úsměvem na tváři. Teď se oba dostali na seznam konkrétních osob, vůči kterým Spojené státy uplatňují ekonomické sankce. Týká se to především zmrazení veškerého majetku, který snad Ri Jong-čol a Kim Čong-sik mají na amerických bankovních účtech.

Osobní sankce proti klíčovým mužům severokorejského jaderného výzkumu jsou součástí přitvrzení politiky Spojených států vůči KLDR. Rezoluce, kterou dva dny před Štědrým dnem jednomyslně přijala Rada bezpečnosti OSN, zakazuje KLDR dovoz průmyslových zařízení, strojů, dopravních prostředků, průmyslových kovů nebo takřka 90 procent rafinovaných ropných produktů. Rezoluce rovněž žádá návrat do vlasti občanů KLDR, kteří pracují v zahraničí a kteří jsou zdrojem cenných deviz pro severokorejské hospodářství.

Ri Jong-čol a Kim Čong-sik jsou hlavními strůjci toho, že i přes trvající ekonomické sankce a diplomatickou izolaci dokázala Severní Korea provést nejméně šest testů jaderných zbraní. Poslední se odehrál v září letošního roku. Byla při něm odpálena vodíková puma o síle asi 100 kilotun TNT. Její exploze vyvolala otřesy o síle 6,3 stupně Richterovy stupnice. Současně KLDR i přes protesty mezinárodního společenství pokračuje v testech balistických střel středního doletu. Ty jsou schopné nést termonukleární nálož a zasáhnout bez potíží například Japonsko, nebo také americká mandátní území v Tichém oceánu.

Kim Čong-sikovi je podle údajů severokorejských médií 49 let. Vzděláním jde o inženýra, nic přesnějšího o jeho odbornosti není známo. Poslední tři roky byl na všech zveřejněných fotografiích týkajících se severokorejského raketového programu. Na posledních dvou zkouškách ale podle všeho nebyl. Jaký je důvod jeho absence nikdo vně hranic KLDR netuší.

Ri Jong-čol je podle New York Times nejvýše postaveným mužem severokorejského jaderného programu. Zastává vysokou stranickou funkci. Je prvním zástupcem ministra zbrojního průmyslu. Než byl jmenován do této funkce, velel severokorejským vzdušným silám. Ani on se ale neúčastnil posledních dvou zkoušek balistických raket.