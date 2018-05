Drama v Texasu: na střední škole v Santa Fe se střílelo, na místě jsou zranění

Na střední škole v Santa Fe v americkém Texasu se dnes střílelo. Útočník podle televizní stanice CNN vešel do hodiny výtvarného umění a začal okolo sebe pálit. Podle informací agentury AP už by v tuto chvíli měl být zadržený. Jeden ze svědků řekl stanici KTRK, že viděl na místě dívku s postřelenou nohou. Zraněné odváží záchranáři do nemocnice v nedalekém městě Galveston. Počet zraněných mluvčí nemocnice neuvedl.