Dřevorubci mají utrum. Soud vyhověl zeleným aktivistům a zarazil těžbu u Hambachu, kterou blokovali i Češi

Už šest let se do lesa u Hambachu sjíždějí aktivisté nejen z Německa, ale z celé Evropy, aby zabránili další těžbě. Přivazují se ke stromům nebo si stavějí provizorní obydlí v korunách stromů. Přesto se dřevorubcům na základě povolení úřadů, založeném na dlouhodobém plánu těžby, daří kácet další stromy a těžební oblast postupně rozšiřovat. S tím je ale nyní – alespoň dočasně – konec.

Podle deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung Vyšší správní soud v Münsteru ve čtvrtek předběžným opatřením rozhodl o tom, že RWE musí s kácením přestat a má se zdržet i jakékoliv další činnosti v lese. A to až do té doby než soudy v řádném řízení rozhodnou o žalobě, kterou na RWE podal německý ekologický spolek s názvem BUND. Ten se domáhá toho, aby se energetici zcela vzdali těžby a les, v němž rostou stovky let staré duby a buky a žijí desítky chráněných živočichů, ponechali svému osudu. Případnou škodu by pak RWE údajně mohla kompenzovat vláda.

I když o těchto požadavcích stále není definitivně rozhodnuto, už předběžný zákaz těžby označili aktivisté za největší úspěch posledních let. „Jsme opravdu velmi šťastní. Jedná se o velký obrat a výsledek naší dlouholeté snahy dospět k záchraně zbytků lesa právní cestou,“ řekl na tiskové konferenci Dirk Jansen, ředitel spolku BUND v Severním Porýní-Vestfálsku.

Předběžné rozhodnutí soudu přivítali i čeští aktivisté. Řada z nich se účastnila přímo blokády a někteří protestovali ve čtvrtek proti kácení Hambašského lesa před německou ambasádou v Praze. V Německu se posledních blokád a demonstrací zúčastnilo přes 20 tisíc lidí, další demonstrace se chystala na víkend.

„Je to důkaz toho, že životní prostředí lidi zajímá a jsou ochotni pro jeho kvalitu opravdu něco udělat. A to zvlášť v Německu,“ řekl pro INFO.CZ Jaromír Bláha z hnutí Duha.

Čeští aktivisté bránili blokádou kácení stromů už v roce 2011 v Národním parku Šumava. Soud pak po sérii protichůdných rozhodnutí definitivně rozhodl o tom, že blokáda, při níž se desítky lidí přivazovaly ke kmenům napadeným kůrovcem, byla legální. Už tehdy pomáhali českým aktivistům i jejich kolegové ze zahraničí.

Podobně zabránili aktivisté i dalšímu kácení v Bělověžském pralese na východě Polska. I tady se blokády účastnily stovky zahraničních aktivistů, včetně těch českých.