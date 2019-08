Dronové kamikadze Izrael zarazil na poslední chvíli. Teď ukázal tváře těch, kdo měli útočit | info.cz

Dvaadvacetiletý Jásir Amhad Dahir z města Nabatíja. A jeho o rok starší druh Hasan Jusúf Zabíb, který se rovněž narodil na jihu Libanonu. Tedy v baště místních šíitů, kde fakticky místo bejrútských úřadů vládne Hizballáh. V době přípravy tohoto textu ještě existoval facebookový účet mladšího z nich, na kterém je k vidění vízum pro návštěvu Iráku vydané v Teheránu. Nebo Jásirův snímek s vlajkou španělského fotbalového klubu Real Madrid – z účtu je zjevné, že byl vášnivým fanouškem kopané. Oba mladíci se nechali společně zvěčnit i na cestě letadlem, kterým cestovali do Íránu.

🎯 Hasan Yousif Zbib

🎯 Yasir Ahmad Dahir



These Lebanese Shiite militia operatives were behind the attempt to attack Israel with killer drones and were killed when we foiled the attack.



Here they are pictured flying to Iran to receive drone-operation training. pic.twitter.com/3mEraMl4x6 — Israel Defense Forces (@IDF) August 26, 2019

Oba zemřeli během sobotní noci, kdy Izrael bombardoval základnu ve střední Sýrii, ze které operují íránští vojenští specialisté. A samozřejmě i jejich lokální spojenci ze šíitských milicí, jakou je i libanonský Hizballáh.

Muži s patřičně upravenými vousy údajně patřili ke specialistům Hizballáhu, kteří měli za úkol pilotovat drony. Alespoň podle izraelské armády (IDF), na kterou se odvolává web The Times of Israel. Opakovaně proto létali do Íránu, kde je školili experti z obávaných i elitních Revolučních gard. Na sever Izraele pak měli navádět stroje, které jsou schopné nést až několik kilogramů trhaviny. S tím, že bezpilotní stroje by se už z mise nevrátily, neboť by útočily ve stylu japonských kamikadze. IDF odmítla na dálku řízené létající útočníky specifikovat, ale lze se domýšlet, že šlo o lacinější a co do velikosti menší zařízení íránské provenience.

Vojáci židovského státu mezitím rovněž zveřejnili video, které bylo údajně pořízeno už minulý týden ve čtvrtek na syrském území blízko izraelské hranice v blízkosti Golanských výšin. Je na něm k vidění skupina čtyř mužů, kteří nesou dron a snaží se jej vyslat nad Izrael. Podle informací IDF tento pokus ohrozit sever židovského státu selhal. Armáda k tomu pouze dodala, že i tento útok je součástí plánované protiizraelské ofenzívy bezpilotních letounů, který prý osobně dozoruje Kásim Sulejmání, velitel tzv. Jeruzalémských jednotek. Ty jsou elitou i v rámci Revolučních gard a mají na starost akce v zahraničí stejně jako vývoj nejmodernějších zbraní. Příprava na útoky trvala Íráncům i jejich místním spolubojovníkům jistě několik týdnů a z reakcí izraelského tisku lze usuzovat, že o kampani věděl židovský stát předem.

IDF intelligence can now release the surveillance footage of Iranian Quds Force operatives in Syria carrying a killer drone that they intended to use for an attack on Israel.



How do you foil an attack of killer drones?



Killer intel. pic.twitter.com/5bgMvW61nr — Israel Defense Forces (@IDF) August 25, 2019

Rozhodně není obvyklé, aby zdroje z IDF poskytly tolik detailů k příhraničnímu útoku, nemluvě o zveřejnění identity radikálů z Hizballáhu. Obvykle židovský stát podobné operace nekomentuje takřka vůbec, přičemž lze důvodně předpokládat, že jich provedl v posledních letech stovky, až tisíce. A to nejen v Sýrii, ale i v Iráku a Libanonu. Ministr zahraničí Jisrael Kac z pravicového hnutí Likud výjimečné potvrzení vojenské akce zdůvodnil tím, že „tentokrát byl Izrael přímo ohrožen“ Íránem.

Kac bude jistě nařčen z předvolebního populismu: obyvatelé židovského státu jdou v září letos už podruhé hlasovat o složení sněmovny. A likudnickému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi jde o hodně nejen politicky, ale i osobně – figuruje v několika korupčních kauzách a hrozí mu trest vězení. Možná i proto si šéf diplomatů Kac nebral ani ty nejmenší servítky, když pohrozil Sulejmánímu fyzickou likvidací. A dodal: „Izrael zaútočí na hlavu íránského hada a vyrve mu jeho zuby. A ty zuby představuje velitel jeruzalémských jednotek Kásim Sulejmání.“

Podle izraelských zdrojů se na jihu Sýrie shromáždilo až 100 tisíc příslušníků šíitských milic a jejich íránských školitelů z Revolučních gard. Toto číslo se těžko ověřuje: jisté je, že Írán je spolu s Ruskem hlavním protektorem syrského režimu Bašára Asada. A Írán se netají svým záměrem bojovat s Izraelem. V tuto chvíli se však jen zcela výjimečně pouští do bitvy sám. Obvykle k operacím proti Izraeli (či třeba rivalizující Saúdské Arábii) používá šíitské milice typu Hizballáhu, které nejen financuje, ale i cvičí a ovládá.