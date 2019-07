Dubajskému emírovi prchla další princezna. Co žene Arabky k útěku ze zlaté klece? | info.cz

Má 45 roků, je nevlastní sestrou jordánského krále a podle britského bulvárního listu The Sun si na cestu od bohatého manžela vzala zhruba 31 milionů liber (v přepočtu přes 880 milionů korun). Jmenuje se Hája, jejím otcem je někdejší jordánský panovník Husajn (1935 až 1999) a dosavadním manželem jeden ze suverénně nejbohatších lidí planety. Tedy Muhammad bin Rašíd al-Maktúm, jinak dubajský emír i premiér a viceprezident Spojených arabských emirátů.

Zjednodušeně řečeno: tato dáma, která má prý jako jediná v Jordánsku řidičský průkaz na těžké nákladní vozy a na olympiádě v Sydney (2000) závodila v jízdě na koni, koncem června opustila o 23 let staršího manžela. A utekla do Londýna, kde to dobře zná – v Británii dlouho studovala a titul získala na Oxfordu. Především ostrovní tabloidy se do jejího příběhu okamžitě zamilovaly: aristokracie, velké peníze, bohatí Arabové, milostné drama. Když pak novináři zjistili, že důvodem rozchodu i vášnivých dopisů zhrzeného královského manžela může být Hájina romance s jejím britským osobním strážcem, jinak bývalým armádním důstojníkem, nadšení bulváru dosáhlo vrcholu.

Výrazně střízlivější deník The Guardian ovšem varuje předtím, že tato kauza může způsobit jistý rozkol mezi Spojeným královstvím a Emiráty, které jsou jedním z nejdůležitějších západních spojenců v arabském Zálivu. Reportéři v tomto případě narazili na bariéru mlčení diplomatů i právníků. Veřejnoprávní stanice BBC pak s odkazem na zdroje blízké Háje bint al-Husajn konstatuje, že objevila „znepokojující fakta“ týkající se jiného rodinného skandálu, totiž Latífy al-Maktúm. Ta je jednou z celkově třiceti potomků, které vládce emirátu Dubaj postupně zplodil s šesti ženami.

Latífa se globálně proslavila loňským pokusem o útěk ze země, v pořadí již druhým – o první se pokusila zřejmě v roce 2001, kdy jí bylo pouhých šestnáct let. Loni v březnu se ji snažil na jachtě ze Zálivu vyvézt bývalý francouzský agent. Záměr se nepodařil i díky nasazení válečných lodí Emirátů a Indie. Dcera bohatého vládce posléze byla tři čtvrtě roku nezvěstná. Až v prosinci se objevily snímky, na kterých je vyfocena ve společnosti bývalé irské prezidentky a později vysoké komisařky OSN pro lidská práva Mary Robinsonové. Její role v celém případu zůstává nejasná: lidskoprávní kritici jí vyčítají, že se nechala využít jako příslovečný fíkový list zakrývající špatné zacházení, kterému byla Latífa doma po zpackaném útěku vystavena. Sama Robinsonová, která se jak s Hájou, tak i zbytkem dubajské panovnické rodiny podle všeho dobře znala, takové nařčení odmítá.

Jakkoli mají ženy ke svým odchodům různé důvody, statistiky hovoří jasně. OSN uvádí, že v roce 2005 požádalo o azyl v zahraničí 151 lidí, o dvanáct roků později už toto číslo dosáhlo dvou tisíc. Podle americké veřejnoprávní stanice PRI, která hovořila s uprchlicemi ze Saúdské Arábie i Emirátů, je nejčastějším důvodem hrubé, nadřazené, respektive ponižující chování bratrů a otců, obecně pak mužských příbuzných.