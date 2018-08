„Důkazy byly drtivé.“ Trumpův exšéf kampaně unikl uznání viny ve všech bodech díky jedinému hlasu

„Byl tam jeden nesouhlas,“ řekla Duncanová, která identitu tohoto porotce nesdělila. Uvedla jen, že to byla žena. „Snažili jsme se ji přesvědčit, ať si prohlédne písemné důkazy. Znovu a znovu jsme jí je předkládali, ale ona měla důvodné pochybnosti,“ vysvětlila.

Právě o vysvětlení pojmu důvodné či rozumné pochybnosti porotci požádali soudce Selbyho Ellise, který proces řídil. Ellis jim jednoduše odvětil, že jde o pochybnosti opírající se o zdravý rozum. Podle zákona má porota obžalovaného zprostit obvinění v případě rozumných či důvodných pochybností o jeho vině.

„Nechtěli jsme, aby to skončilo bez rozhodnutí, tak jsme se ji během času navíc pokoušeli přesvědčit. Nakonec ale trvala na svém a to je důvod, proč nemáme v deseti bodech verdikt,“ řekla. Porota se radila celkem čtyři dny, než své rozhodnutí oznámila. Soudce prozatím dal obžalobě do 29. srpna čas na to, aby se rozhodla, zda se pokusí dosáhnout Manafortova odsouzení i ve zbývajících deseti bodech.

Duncanová se k členství v porotě veřejně přihlásila jako první z 12členného sboru. Totožnost porotců byla totiž z bezpečnostních důvodů utajena. Duncanová ale tvrdí, že obavy nemá. „Veřejnost, Amerika, by podle mě měla vědět, jak blízko to bylo a že důkazy byly drtivé,“ řekla o procesu.

Duncanová rovněž prohlásila, že je velkou příznivkyní prezidenta Trumpa a že si před procesem přála, aby byl Manafort osvobozen. „Nechtěla jsem, aby byl Paul Manafort vinný. Ale byl. Nad zákonem nikdo nestojí,“ dodala.

„Jistě, pan Manafort byl přistižen při porušování zákona, ale nebyl by, kdyby nešli po prezidentu Trumpovi,“ prohlásila s odkazem na práci zvláštního vyšetřovatele Roberta Muellera. Ten prověřuje ruskou roli v amerických prezidentských volbách a své pátrání zaměřil na někdejší Trumpův štáb. Trump spolupráci s Ruskem odmítá a vyšetřování označuje za hon na čarodějnice. Stejný termín použila v rozhovoru s Fox News i Duncanová.

Duncanová také řekla, že během procesu měla obžaloba velké problémy udržet pozornost. „Hodně často vypadali znuděně, jindy zase krátce usnuli, nejméně dva z nich,“ uvedla o zástupcích prokuratury.

Manafortova vina se týká defraudací a daňových podvodů, mimo jiné i z doby, kdy pracoval jako poradce proruského prezidenta Ukrajiny Viktora Janukovyče, svrženého v únoru 2014. S Trumpovou kampaní před prezidentskými volbami proces nesouvisel.