Dým, pneumatiky, strkanice: Palestinci protestují proti přesunu ambasády USA, ozývá se střelba

Na hranicích Gazy a Izraele už vypukly protesty proti přesunu americké ambasády do Jeruzaléma, který se ofiicálně uskuteční dnes v 15 hodin našeho času. Na místě se ozývá střelba. Izraelská armáda už dřív varovala, že použije ostré náboje, aby Palestincům zabránila v proniknutí do Izraele. V Pásmu Gazy by se podle odhadů mohlo na třech místech shromáždit až 100 tisíc lidí.