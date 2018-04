Džihádista ze skupiny „Beatles“, který ukřižovával své vězně: Lennonovi by se to moc nelíbilo

El Shafee Elsheikh se narodil v roce 1988 v Súdánu, ale mládí strávil v Londýně. Spolu s dalšími britskými radikály se rozhodl přidat k Islámskému státu. Skupina dostala na starost západní zajatce a její členové se objevili na několika videích, které ukazovaly popravy britských a amerických zajatců. Jejich obětí byl v roce 2014 i americký novinář James Foley. Podle deníku The New York Times sťali kolem třiceti lidí.

„Byl jsem praktikující muslim. (…) Cítíte povinnost. V roce 2011 a 2012 nebylo na světě místa, které by potřebovalo větší pomoc než Sýrie. Tak jsem tam odešel,“ říká v přibližně desetiminutovém rozhovoru, který probíhal na kameru a vedla ho známá arabská novinářka Jenan Moussa. Celý záznam je možné shlédnout na jejím twitterovém účtu.

Elsheikha a dalšího člena původně čtyřčlenné skupiny radikálů (Vůdce skupiny Mohammed Emwazi známý jako „džihádista John“ zahynul v roce 2015 při útoku amerického dronu. Čtvrtý terorista Aine Davis je v tureckém vězení, pozn. red.), Alexandra Koteye, zadržely v Sýrii na začátku roku kurdské milice. V tamním vězení tak sedí od ledna. „Není to tu špatné,“ popisuje, jak se s ním ve vězení zachází. „Je to jako každé jiné vězení. Spíte a čekáte, až budete propuštěni.“

Džihádistu dle jeho slov vyšetřuji americké a kurdské úřady, ale nezapojují se Britové. Novinářce, které se za celou dobu ani jednou nepodíval do očí, potvrdil, že byl příslušníkem Islámského státu. Nechtěl ale mluvit o tom, co udělal. „Jsou to obvinění,“ uvedl. O devětadvaciteletém Elsheika, který byl vězeňským dozorcem islamistů, média psala, že své oběti údajně křižoval. Novinářce řekl, že nikdy nesledoval videa se záznamem spáchaných činů. „Není to něco, co bych chtěl vidět,“ prohlásil.

Britské skupině radikálů se přezdívá Beatles podle přízvuku, kterým hovoří. Elsheik o přezdívce ví, ale nepamatuje si, kdy ani kde ji poprvé zaznamenal. „Nechci mluvit o hudbě, protože ji neposlouchám,“ řekl v rozhovoru. Na otázku novinářky, co by na jeho činy řekli členové slavné britské kapely, odpověděl: „Johnu Lennovovi by se to moc nelíbilo“.