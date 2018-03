Egypt volí faraona Sísího. O voliče nejde, sledujeme divadlo pro armádu a policii

Prezident a bývalý maršál Abdalfattáh Sísí je dnes nezpochybnitelným vládcem Egypta. A kandiduje v egyptských prezidentských volbách na další čtyřleté období. Tisková agentura AP označila současné egyptské volby za referendum hodnotící činnost generála v čele státu. Sísímu ovšem nejde o hodnocení voličů. Jeho cílem je zapůsobit prostřednictvím co největší lidové podpory na vojáky, policisty a členy tajných služeb. Na armádě a policii totiž jeho vláda závisí.

Sísí hojně vystupoval v televizi a policisté před volbami rozdávali Egypťanům letáky s výzvou, aby šli volit. Vojáci a policisté také vnucovali majitelům restaurací a obchodů plakáty Sísího. Na koho nezbylo, ten si je musel nechat vyrobit sám i s nápisem, že Sísího podporuje. Zároveň je účast ve volbách mnoha médií líčena jako vlastenecká povinnost, jako odmítnutí terorismu a hlas pro silnou zemi. Plakáty podporující Sísího uvádějí, že hlasování „umlčí vaše nepřátele,“ myšleno nepřátele Egypta. Nikdo nemůže Sísího ohrozit a on se přesto chová, jako by měl co ztratit a měl se proč obávat výsledků, popisuje atmosféru v Egyptě list The New York Times.

Přitom Sísí má jediného a to navíc slabého protikandidáta. Músu Mustafu Músu, politika, kterého většina Egypťanů ani nezná. Músa Mustafa Músa dokonce jako poslanec sám podpořil nominaci Sísího jako kandidáta na post prezidenta a nedávno podle deníku Financial Times prohlásil, že pokud volby vyhraje, požádá Síssího aby hrál v zemi „jakoukoliv roli, jakou pro sebe bude považovat za vhodnou“. Músá Mustafa Músá zřejmě kandiduje na prezidenta jen proto, že Sísí nechtěl být jediným kandidátem.

Skuteční protikandidáti, kteří mohli Sísího pokud ne ohrozit tak alespoň zkomplikovat jeho zvolení, se kandidatury vzdali často ještě před tím, než se oficiálně registrovali do voleb. Většinou po nátlaku úřadů, které kontroluje Sísí. Současného prezidenta přitom podle některých analytiků údajně znepokojilo, že kandidaturu zvažovali i dva bývalí generálové egyptské armády. Jeden ale skončil ve vězení, druhý byl prý nějakou dobu zadržován, a oba nakonec svoji kandidaturu stáhli.

Úřady navíc před několika lety údajně odhalili vojenské spiknutí proti Sísímu a on od té doby posiluje kontrolu armády a bezpečnostních složek prostřednictví svých příbuzných a přátel. Volby mají posílit jeho postavení v očích vedení armády i policie a domácí tajné služby. Ukázat, že si dokáže získat nebo alespoň zrežírovat podporu značné části Egypťanů. K tomu ale potřebuje vysokou volební účast. V minulých prezidentských volbách sice Sísí získal 97 procent hlasů, ale přišla tehdy jen necelá polovina voličů. A to přes to, že byly právě kvůli nízké volební účasti o den prodlouženy. Byly to první volby, kterých se Sísí účastnil. Egyptu ale vládne už od roku 2013, kdy ještě v čele armády sesadil islamistického prezidenta Muhammada Mursího.

Sesazení Mursího tehdy uvítali egyptští liberálové a demokraté. Mursí, kandidát Muslimského bratrstva, totiž postupně omezoval některé svobody a zřejmě se snažil vytvořit z Egypta islamistický stát. Po svržení Mursího se ale Sísí obrátil i proti liberálům, umlčel opozici, tisíce lidí skončily ve vězení a prezident dostal pod svoji kontrolu naprostou většinu médií.

Už se objevily spekulace, že Sísí by rád zůstal ve funkci i po uplynutí nového čtyřletého volebního období. Stejně jako kdysi dlouhodobě vládl Husní Mubárak, kterého svrhla lidová revoluce v roce 2011. Mubáraka za jeho vlády často zahraniční komentátoři i prostí Egypťané označovali za Faraona, neomezeného doživotního vládce země. Nyní si o tento titul říká Sísí.