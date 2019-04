Ekvádoru po sedmi letech došla trpělivost s Assangem. Zakladatele Wikileaks zatkla policie | info.cz

Britská policie zatkla zakladatele WikiLeaks Juliana Assange. Umožnilo jí to rozhodnutí Ekvádoru, na jehož ambasádě se Assange posledních sedm let ukrýval. Zakladateli WikiLeaks, který je mimo jiné podezřelý z toho, že pomáhal Rusku s vměšováním do posledních prezidentských voleb ve Spojených státech, hrozí tvrdý trest.

Sedm let držel Ekvádor nad Julianem Assangem ochrannou ruku. Zakladatel portálu WikiLeaks, který v minulosti publikoval mimo jiné tajné dokumenty americké vlády, se na londýnské ambasádě jihoamerického státu ukrýval před možným vydáním do Švédska. To jej chtělo vyslechnout kvůli znásilnění, jehož se australský rodák měl dopustit v roce 2010. Stockholm mezitím případ odložil, švédské úřady ale upozornily, že kauza není uzavřená a mohou ji znovu otevřít.

Poslední dobou byly vztahy mezi Assangem a Ekvádorem napjaté. Assangeovi v roce 2012 pomohl tehdejší prezident Rafael Correa. Nová administrativa však měla s uprchlíkem spory. Loni v březnu ekvádorská vláda oznámila, že odřízla Assange od internetu poté, co porušil slib neovlivňovat a nekomentovat politiky v cizích zemích. Další restrikce se týkaly počtu návštěv nebo uvalení povinnosti, aby Assange čistil koupelnu a staral se o svoji kočku.

Situace se vyhrotila před dvěma týdny, kdy portál WikiLeaks zveřejnil několik let staré fotografie současného prezidenta Lenína Morena a jeho rodiny a publikoval dokumenty údajných nelegálních transakcí a úplatků převáděných přes společnost prezidentova bratra, což v zemi vnímali jako zapojení do kampaně proti hlavě státu.

Ve čtvrtek Ekvádor zlomil nad Assangem hůl definitivně. „Zrušil jsem azyl pana Assange po jeho opakovaném porušování mezinárodních smluv,“ prohlásil Morero, jenž nastoupil do úřadu v roce 2017, ve videu nahraném na jeho oficiální twitterový účet. Podle WikiLeaks Ekvádor v Assangeově případě jednal nezákonně.

Assange zdůvodňoval nutnost azylu na ambasádě tvrzením, že pokud by její prostory opustil, policie jej zatkne a vydá do Spojených států. Ty jej viní ze zveřejnění tajných dokumentů o válce v Iráku nebo Afghánistánu. Obsahovaly případy zabíjení civilistů a novinářů nebo zneužívání zajatců vojáky Spojených států i jiných zemí. Odhalily též identitu lidí pracujících pro koaliční jednotky v obou zmíněných zemích, čímž je vystavily riziku smrti.

Předmětem zájmu v USA je i Assangeova role v posledních prezidentských volbách. Stránka WikiLeaks tehdy zveřejnila e-maily politiků Demokratické strany, které podle amerických vyšetřovatelů ukradli hackeři napojení na ruskou vládu. Asssange se v minulosti netajil záměrem poškodit Hillary Clintonovou, tehdejší demokratickou protikandidátku současného republikánského prezidenta Donalda Trumpa. Tvrdí však, že e-maily nezískal z Ruska.

Co bude s Assangem dál, zatím není jisté. V současnosti je ve vazbě na londýnské policejní stanici. V nejbližší době by měl stanout před soudem. V Británii jej stíhají kvůli předchozímu nedostavení se k soudu, který měl rozhodovat o jeho vydání do Švédska. Zajímavější je ale americká linie. Pokud proti Assangeovi vznese obvinění americká vláda, bude britská justice rozhodovat o jeho vydání do USA, přičemž Londýn nemusí přání Washingtonu vyhovět.

V případě, že by Británie Assange do USA vydala, je pravděpodobné, že dostane tvrdý trest. Například jiná whistleblowerka Chelsea Manningová, která před změnou pohlaví jako vojín Bredley Manning předala WikiLeaks přes 700 tisíc tajných vládních dokumentů, odešla od soudu s 35 lety vězení. Po téměř sedmi letech ji ale na svobodu propustil prezident Barack Obama.