Elektroauta jsou ekologičtější, i když jezdí na „uhlí“, tvrdí nová studie | info.cz

I kdyby elektroauta jezdila na elektřinu, vyrobenou z velké části spalováním uhlí, jsou celkově mnohem ekologičtější než vozidla se spalovacím pohonem. Tvrdí to alespoň závěry nové studie Evropské federace pro dopravu a životní prostředí (T&E) . Autoři prý vůbec poprvé porovnali u obou typů vozidel nejen emisní náklady na provoz, ale také na výrobu, včetně výroby baterií.

Právě fakt, že výrobci elektromobilů nezapočítávají do ekologické stopy zdaleka všechny položky, byl totiž hlavním argumentem kritiků takzvané elektromobility. Ti dlouhodobě tvrdí, že elektroauta nejezdí na vodu, ale na elektřinu, která se také musí někde vyrobit. A často se tak děje v těch „nejšpinavějších“ zdrojích. Když se k tomu připočtou náklady na dopravu komponentů z Číny, výrobu baterií či těžbu vzácných kovů, vozidla na elektrický pohon svou pověst ekologického vozítka rychle ztrácí. A jejich ekologická stopa je tak možná ještě širší než u vozidel se spalovacím motorem.

Právě toto tvrzení se autoři studie údajně rozhodli ověřit. Zmapovali všechny emisní náklady obou typů vozidel jako celek a zároveň zohlednili i rozdílný energetický mix v jednotlivých zemích. A závěr byl údajně jednoznačný. I v těch státech, kde se většina elektřiny vyrábí spalování fosilních zdrojů, vyprodukuje elekroauto méně emisí než vozidlo se spalovacím motorem.

„Potenciál elektrických automobilů směrem ke snížení emisí CO₂ je křišťálově jasný: průměrné elektrické vozidlo je až třikrát čistější než naftová či benzínová auta současnosti,“ tvrdí autoři v závěrech studie. Podle těchto závěrů už nemá cenu diskutovat o tom, nakolik je ekologická či neekologická výroba elektřiny využívaná k pohonu elektroaut.

Studie uvádí příklad Polska, použitého jako nejhorší možný scénář rozvoje elektromobility. V Polsku se totiž kolem 80 % elektřiny vyrábí v uhelných elektrárnách, takže, s nadsázkou řečeno, tam jezdí 8 z 10 elektromobilů na „uhlí“. I když se k této okolnosti přidá další „emisně přitěžující“ okolnost, tedy výroba baterie v Číně a její doprava do Polska, vyprodukuje celkově průměrný „polský“ elektromobil za svůj životní cyklus o 29 % méně emisí než auto se spalovacím motorem.

To je ale ten nejhorší možný scénář. Na opačném konci stojí ve studii příklad Švédska, které více než 50 % elektřiny vyrábí ve vodních a větrných elektrárnách a další 40 % přidávají jaderné elektrárny. Ve švédském případě tak elektromobil údajně od výroby, přes provoz až po ekologickou likvidaci vyprodukuje dokonce až o 79 % méně emisí než auta na benzín či naftu.

V Německu je tato úspora 56 %, následují například Itálie (57 %), Velká Británie (62 %) či Francie (77 %). V průměru Evropské unie je emisní zátěž aut na elektrický pohon v porovnání s klasickými automobily údajně nižší o 63 %. Česko autoři do studie nezahrnuli. Pokud ale vycházíme z předpokladu, že se v tuzemsku dnes vyrábí z fosilních zdrojů 56,95 % elektřiny, pak by hrubým propočtem na základě dat z jiných zemí měl „český“ elektromobil vyprodukovat o zhruba 40 % emisí méně než vozidlo se spalovacím motorem.

Autoři studie přitom tvrdí, že do emisních nákladů zahrnuli takřka úplně všechno od výroby, přes dopravu komponentů, provoz auta až k jeho likvidaci. Jediné, co se jim nepodařilo zahrnout mezi náklady, je emisní náročnost těžby a získávání surovin pro výrobu baterií a pak také jejich recyklování. Zdůvodnili to tím, že k výpočtu tohoto druhu emisních nákladů ještě není k dispozici dostatek věrohodných dat. Zároveň ale studie předpokládá, že tyto náklady budou v celkovém součtu zanedbatelné.

Evropská federace pro dopravu a životní prostředí se novou studií snaží dokázat, že přechod k elektromobilitě je z ekologického pohledu nejen smysluplný, ale také nevyhnutelný. Úspora emisí při zavádění elektroaut do provozu údajně ještě poroste s tím, jak státy přecházejí ve stále větší míře k obnovitelným zdrojům energie.