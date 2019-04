Elitní francouzská škola pro úředníky má skončit. Macron ji zruší v reakci na protesty žlutých vest | info.cz

Dlouho očekávaný projev francouzského prezidenta Emmanuela Macrona se sice kvůli požáru katedrály Notre-Dame neuskutečnil, francouzská média už ale mají seznam jím připravovaných opatření k dispozici. Kromě těch očekávaných, jako snížení daní střední třídě, fixace nejnižších důchodů na inflaci a usnadnění referend si Elysejský palác přichystal i jedno překvapení – zrušení elitní vysoké úřednické školy l´ENA (v překladu Národní škola pro veřejnou správu). Sám Macron přitom patří k jejím absolventům.

Dědictví po generálu de Gaullovi

L´ÉNA, kterou založil v roce 1945 generál Charles de Gaulle, je nejprestižnější francouzskou vysokou školou, jejíž diplom má hned několik prezidentů i premiérů. Školu ale mnozí kritici včetně jejích bývalých studentů obviňují z vytváření elity.

„Generál de Gaulle ji založil proto, aby pomohl moderní, otevřené a demokratické státní správě, která by umožnila i lidem z prostých kruhů se dostat do nejvyšších úřadů v zemi. To, že se později stala v očích některých elitářskou školou, je paradoxem dějin,“ řekl INFO.CZ senátor Pavel Fischer, který ji absolvoval.

Zatímco ale v roce 1950 studovalo na škole 29 procent lidí z dělnických rodin, na přelomu tisíciletí to bylo už jen devět procent. Rodiče studentů se tak podle kritiků často rekrutovali mezi šéfy velkých firem nebo vysokými státními úředníky.

Fischer má ale jinou zkušenost: „Jsou tam i lidé, kteří přicházejí z byznysu nebo armády. Mým spolužákem byl například vysoký důstojník armády, odborářský předák, atd. To rozhodně nejsou děti z rodin, kde se potomci rodí s plnou lžičkou u pusy, jak se říká ve Francii.“

O zrušení školy se v minulosti v zemi opakovaně mluvilo, dosud k němu ale nikdo nepřistoupil. Opakovaný bonmot říká, že by ji každý nejraději zrušil, nejdřív by tam ale nechal vystudovat své děti. Mezi politiky, kteří tento krok navrhovali, byl například nynější ministr financí Bruno Le Maire nebo šéf centristické strany MoDem a Macronův spojenec François Bayrou.

Přesun z Paříže do Štrasburku

Le Maire, který se v roce 2016 zúčastnil primárek mezi Republikány, uvedl dva důvody ke zrušení l´ÉNA – škola podle něj nevytváří odborníky, ale jen vysoké úředníky, kteří projdou ministerskými kabinety, aby pak bez potřebných zkušeností obsadili šéfovská místa v klíčových státních podnicích, jako je Air France, SNCF nebo banka Crédit lyonnais. Druhým důvodem byl názor, že škola nejen že nepodporuje sociální různorodost, ale naopak ji ještě potlačuje.

Škola nicméně v posledních desetiletích prošla různými reformami. Asi nejvýraznější byl její přesun z Paříže do Štrasburku, od roku 2007 pak výuka klade větší důraz na legislativu Evropské unie a škola spolupracuje s Centrem pro evropská studia, s nímž sdílí budovu.

Škola už během své existence připravila podle svých údajů na 6500 vysokých francouzských činitelů a 3650 cizinců. Každý rok na ní studují cizinci z asi stovky zemí, píše web televize BFM.

V době, kdy ji vedla bývalá ministryně pro evropské záležitosti a nyní lídryně kandidátky vládního hnutí Republika vpřed! do evropských voleb Nathalie Loiseauová, se škola i výrazně feminizovala a změnila systém přijímacího řízení a stipendií. Navzdory reformám ale kritika školy neustala. Pravicový deník Le Figaro, jenž je k Macronovi vesměs kritický, umístil ve čtvrtek na své stránky anketu, kde čtenáři hlasují, zda podporují zrušení. Pro se vyslovilo 62 procent hlasujících.

Francii drží profesionalita úředníků

Senátor Fischer upozorňuje na to, že zrušení by bylo zásahem do struktury vzdělávání nejvyšších ústavních činitelů a úředníků. „Domnívám se, že se opět bude hledat cesta, jak poskytovat těm nejvyšším státním úředníkům profesionální základ, aby zemi dokázali spravovat s vysokou kulturou administrativy a práva. Když někdy přemýšlíme o tom, jak je možné, že se Francie drží a že má vysokou přidanou hodnotu, tak je to i proto, že má velmi profesionální úředníky,“ myslí si.

„Generál de Gaulle ji budoval a prezident Macron nemůže tuto školu uzavřít bez náhrady,“ uzavírá absolvent l´ENA, který měl nedávno se svými spolužáky třídní sraz. Z většiny původně velmi chytrých a soutěživých lidí se podle něj stali i lidé moudří.