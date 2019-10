Erdogan spustil operaci proti Kurdům. Turecká armáda udeřila na sever Sýrie | info.cz

Turecká armáda společně s vybranými skupinami syrských povstalců spustila invazi do severovýchodní Sýrie, na území Kurdů. Během operace nazvané Mírové jaro chce turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na hranicích mezi oběma státy „vytvořit bezpečnou zónu, již by syrští uprchlíci mohli využít k návratu do svých domovů“. Akce začala nálety a ostřelováním, Kurdové hlásí první oběti.